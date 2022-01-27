Во Владимирской области не планируют полностью переходить на дистанционное обучение в школах

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О переходе на дистанционное обучение родители и даже учителя говорят только одно слово - «ад». Платформа, которую расхваливают чиновники, на деле постоянно висит и работать в ней детям очень сложно.

Однако непростая эпидемиологическая обстановка вынуждает прибегать к таким мерам, сообщили 27 января на очередном «ковидном» брифинге в администрации Владимирской области. Решение о дистанционном обучении принимает либо муниципалитет, либо руководство самой школы. На сегодняшний день критерием перехода класса или группы на удаленный режим является наличие одного подтвержденного заболевшего.

- Скажу сразу, что переводить все образовательные учреждения на дистанционное обучение, мы не пока не планируем. Из 365 школ, в которых обучаются 150 тысяч детей, полностью на карантин закрыты 12 (из них четыре во Владимире), в 122 школах на карантин отправлены отдельные классы, - сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова.

Что касается детских садов, то из 473 дошкольных учреждений, полностью закрыты пять, еще в 35 садиках закрыты отдельные группы. В 35 колледжах студенты учатся в обычном режиме, но в 15 из них на карантине находятся отдельные группы. Из 99 учреждений дополнительного образования, которые посещают 70 тысяч детей, закрыто только одно в Гусь-Хрустальном.

Светлана Болтунова просит родителей не водить детей в школы и детские сады с признаками простуды, напоминать о правилах гигиены и чаще гулять на свежем воздухе. Учреждения образования обязаны измерять температуру, чаще проветривать помещения, пользоваться санитайзерами и рециркуляторами, а также разводить потоки учащихся. Кроме того, департамент образования настоятельно рекомендовал не проводить никаких массовых мероприятий, кроме как на свежем воздухе.

Если ситуация ухудшится, то не исключено, что весенние каникулы перенесут на более ранний срок.