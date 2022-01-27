Во Владимирской области узких специалистов переводят на работу в красные зоны

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе впервые зафиксировано 417 случаев заболевания коронавируса. Это абсолютный рекорд за все время пандемии. За последнюю неделю число обращений к врачам выросло с двух до шести тысяч человек. Каждый второй мазок на ковид — положительный.

В связи с взрывным ростом заболеваемости в облздраве решили перевести поликлиники, в первую очередь, на оказание экстренной и неотложной помощи. Плановые осмотры сохраняются, но очень сокращаются, что не может не вызывать недовольство жителей.

- Знаю, что в социальных сетях есть комментарии, что Владимирская область отличается от всех остальных регионов, помощь становится недоступной. Но я могу сказать, что по ЦФО мы не первые, кто перешел на этот режим. Также работает Московская область, - отметил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

Сократят запись к таким специалистам, как лор, офтальмолог, а, например, к кардиологу, онкологу и неврологу обещают оставить прежнее число «окошек». Манипуляции с врачами необходимы из-за острой нехватки терапевтов. В красную зону теперь планируют привлекать как раз узких специалистов. Они будут работать и на участках, и приходить на дом.

В эту волну под красные зоны отдадут не отдельные кабинеты, а целые этажи, где можно будет получить сразу четыре услуги: ПЦР экспресс-методом, классический ПЦР для подтверждения, пройти осмотр и получить лекарства для лечения на дому. Работать красные зоны будут до позднего вечера — до 20 или 22 часов, в зависимости от потребности.

- Кроме того, мы отобрали пять критериев, на основании которых наши колл-центры, горячая линия «122», а также диспетчера скорой помощи будут определять рекомендации по маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести проявления признаков ОРВИ: возраст, температура, течение болезни, статус по дыханию и фактор маломобильности, - рассказал Артем Осипов.

В приоритетном порядке будут обслуживать пациентов моложе 15 лет и старше 60 лет, инвалидов-колясочников, тех, кто имеет проблемы со зрением и слухом, а также одиноких родителей, которым не с кем оставить ребенка для похода в больницу.

В облздаве отмечают, что, несмотря на то, что омикрон переносится легче, свободные койки в регионе начинают заполняться, и уже есть потребность в создании дополнительных мест.

В ближайшее время на сайте департамента здравоохранения обобщат сведения обо всех красных зонах в регионе, чтобы жители понимали, куда им нужно обратиться за помощью.

КСТАТИ

Акция «Приведи друзей — получи контрамарку» стартовала весьма успешно. По словам Артема Осипова, контрамарки разлетаются как горячие пирожки. Поэтому в ближайшее время хотят договориться с другими учреждениями культуры насчет еще каких-нибудь бонусов для вакцинированных.