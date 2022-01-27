На трассе М-7 установили десяток светофорных подсветок в местах с высокой аварийностью

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

На днях ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», отвечающее за федеральные автодороги, проходящие по территории Владимирской области, отчиталось о размещении светодиодных подсветок на опорах светофоров, дублирующих сигналы основного света.

Светофор безопасности

Простыми словами — сами столбы и перекладины теперь превратились в части светофоров, и вместе с ними показывают водителям тот цвет, который загорается в данный момент: красный либо зеленый.

Во Владимирской области необычные светофоры можно увидеть на 246 километре М-7 в Сенинских двориках, на 275 километре в Симонцево, на 280 километре у поворота на Мстеру, на 290 километре у поворота на поселок Никологоры, на 292 километре в деревне Чудиново, на 295 километре, что проходит по улице Удобной в Вязниках, на 297 километре у поворота на Ефимьево, на 298 километре возле Болымотихи, а также на 335 километре в Гороховце.

Если водители поедут дальше, то подобные объекты они встретят на 387 километре у поворота на Дзержинск в Нижегородской области, на 554 километре в Воротынце и далее по всей М-7.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» рассказали, что в первую очередь яркие светофоры призваны повысить удобство водителей.

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

- Эти объекты установлены в течение 2021 года. Главная их цель заключается в том, чтобы водителям было лучше видно приближение к светофору. В особенности это актуально в условиях тумана, снега или, наоборот, яркого солнца, - рассказал официальный представитель федерального дорожного ведомства Александр Полянский.

В свою очередь, в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области рассказали, что, помимо удобства, светящиеся стойки несут еще одну очень важную миссию — обеспечить безопасность на трассе.

- Установить такие объекты было, в том числе, и нашим предложением. В первую очередь их устанавливали там, где наблюдается наиболее высокая аварийность, а именно — на участке М-7 «Волга», проходящем через Вязниковский и Гороховецкий районы, - сообщил старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

К сожалению, именно Вязниковский и Гороховецкий районы печально известны столкновениями большегрузов с автомобилями и другими грузовиками именно на светофорных развязках. Правда, как дорожники, так и сотрудники Госавтоинспекции говорят, что об эффекте говорить рано — следует подождать как минимум до конца первого квартала, чтобы подвести статистику аварийности.

«Чем больше света, тем лучше»

Сами водители относятся к идее благосклонно.

- Особенно это удобно ночью, когда за потоком автомобилей можно не заметить сигналы основной секции. По крайней мере, заранее можно предугадать движение трафика, - полагает водитель из Владимира Андрей.

С автолюбителем согласен наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев.

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

- Реальная польза от таких объектов есть не только в городах, но и на трассах, где скорость потока практически в два раза выше, и чтобы успеть подготовиться к маневрам, водитель должен видеть всю ситуацию. Если легковушку остановить проще, то с грузовиком сложнее. Так же ты будешь видеть все заранее, а грамотный водитель всегда старается подгадывать ритм движения под сигналы светофора — к чему гнать, если впереди горит «красный», - уверен Евгений Ерофеев.

По словам автоэксперта, любой свет на трассах полезен в принципе.

- Чем больше света, тем безопаснее двигаться, - говорит Ерофеев. - Например, в первые снегопады была повреждена подстанция на объезде Бараков, и из-за отсутствия подсветки многие водители пролетали мимо развязки на Гусь-Хрустальный — вот к чему приводит отсутствие даже просто освещенного узла. Так что установка таких объектов — это правильно.

Кроме обозначенных светофоров на других участках Владимирской области возведение аналогичных стоек пока не планируется. В ГИБДД и Упрдоре уточнили, что установили их «там, где хотели», а большего пока не требуется.

Точно такие же подсветки на территории Владимирской области сейчас можно найти в центре Владимира на перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта, а также на объездной дороге Мурома.