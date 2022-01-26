В Вязниках двое детей погибли во время ночного пожара в квартире

Фото из сообщества "Вязники наш город" в соцсети ВКонтакте.

Официальной информации о случившемся не было ни в сводках пожарных, ни в сообщениях следователей. Лишь местные жители из уст в уста передавали историю о том, что во время пожара в жилом доме серьезно пострадала многодетная семья.

В ГУ МЧС России по Владимирской области лишь подтвердили, что расчеты пожарных действительно выезжали на тушение квартиры, которая загорелась поздно ночью с субботы на воскресенье.

- Сообщение о пожаре поступило в 0.43, на место прибыли 15 человек и шесть единиц техники. Пожар происходил в одной из квартир и был ликвидирован на площади 50 квадратных метров, - рассказала руководитель регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

Однако о пострадавших у сотрудников чрезвычайного ведомства информации не имелось. Наш источник в правоохранительных органах уточнил, что делом занимается Следком, однако в Следственном управлении СК России по Владимирской области заявили, что никакой информации о погибших на пожаре в Вязниках у них также нет.

Тем не менее, местные жители утверждали, что трагедия — вовсе не слухи, и на пожаре действительно погибли двое детей - трех и четырех лет.

В администрации Вязниковского района эти сведения подтвердили, а также заверили, что в настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь. Оказывается, у пострадавших было четверо детей — две девочки 1,5 и 12 лет, а также два мальчика — 3 и 4 лет. К сожалению, именно мальчишки погибли во время страшного ЧП.

- Согласно заключению, к трагедии привела детская шалость. Предварительно, младший мальчик не засыпал, и ему дали поиграть смартфон. После этого остальные заснули, а он продолжил играть, каким-то образом у него в руках оказались спички или зажигалка, и начался пожар, - рассказал заместитель главы администрации Вязниковского района Александр Лазарев.

Проснувшаяся мама сквозь дым и пламя звала мальчишек, но те, очевидно, испугались и забились в угол — к сожалению, спасти их не удалось. А девочки и 34-летняя женщина получили ожоги, но остались живы. В настоящее время старшая дочка проходит лечение во Владимире, их мама лечится в Вязниковской ЦРБ, а младшую девочку буквально только что выписали из больницы, ее забрал папа, который в момент трагедии находился в командировке.

По словам Александра Лазарева, квартиру, в которой случился пожар, семья снимала, сами они имеют в собственности жилье в одном из окрестных сел. В настоящее время папа и младшая дочка остаются в Вязниках, на другой съемной квартире. Таким образом, новая квартира семейству не требуется.

- В настоящее время мы со стороны администрации и соцзащиты оказываем семье содействие в сборе документов, в оформлении социального контракта, плюс собираем вещи и принадлежности, а также деньги, - уточнил Александр Лазарев. - Похороны погибших состоялись 25 января.

Что касается самого дома, где случилось ЧП, то, по предварительным данным, пострадала в нем только одна квартира. Остальные жильцы продолжают там жить, жилье не является аварийным.

Вместе с тем, региональный главк МЧС еще раз напоминает родителям, что спички всегда следует прятать от детей, а также всегда следить за своими электроприборами. К сожалению, иногда простая детская игра может привести к самым печальным последствиям.

КОНКРЕТНО

Граждане, желающие оказать посильную материальную помощь пострадавшей семье, могут обратиться в ГБУ «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения»по телефону 8 (49233) 2-56-63, либо по адресу: город Вязники, улица Чехова, 31