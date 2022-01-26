Во Владимирской области возвращаются QR-коды

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с «омикроном» во Владимирской области такая, что каждый день меняются «правила игры». Вот и утром 26 января стало известно о новых ограничениях, которые были внесены в указ №38 от 17 марта 2020 года. В народе он известен как ковидный.

Выбор для культуры и спорта

В первую очередь, новые ограничения коснулись учреждений культуры, спорта и быто-вого обслуживания. Им на выбор предоставили два формата работы в новых условиях. Те-перь ДК и ФОКи могут проводить мероприятия либо при наполняемости залов наполовину, либо при полной наполняемости, но тогда вход осуществляется лишь по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

По сути, учреждения культуры приравняли к общепиту, которому такие правила устано-вили еще в конце прошлого года. Кстати, об общепите. Им тоже добавили ограничений. Те-перь с часу ночи до шести утра попасть в рестораны, кафе и развлекательные центры можно лишь по QR-кодам. Если кто-то не хочет с этим возиться, то им тогда запрещена работа по ночам. Ну, и по-прежнему никаких дискотек.

Наконец, всем вышеперечисленным сферам бизнеса новая версия указа предписывает чаще мыть полы, а также дезинфицировать помещения. Кроме того, посетителям обязаны мерить температуру на входе. Если выше 37 градусов, вас не пустят.

Как будет работать плановая помощь?

Тем временем, у многих жителей области вызвало полный сумбур в голове новое постановление главного государственного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой, изданное 25 января. Согласно нему, департаменту здравоохранения региона предписано прекратить профосмотры и диспансеризацию детей и взрослых, а также оказание амбулаторной помощи, за исключением неотложных случаев.

Многие тут же поняли это, как то, что поликлиники вообще окажутся закрытыми, однако врио губернатора Александр Авдеев поспешил заверить, что речи об их закрытии пока еще не ведется. Между тем, вопросы у людей остались, а именно: кто же попадет в категорию «неотложных» пациентов, и каким образом теперь оформлять больничные листы?

С этими вопросами мы обратились в облздрав, и там пролили свет на ситуацию.

- Плановый прием в поликлиниках продолжается, хотя врача действительно желательно вызывать на дом. Тем не менее, если вы заболели, в том числе имеете признаки ОРВИ, то это уже ситуация, в которой необходимо начинать лечение, и никто явиться на прием к врачу вам не запрещает. Другое дело, когда пациенту требуется проведение плановой операции, которую можно отложить. Если же отложить нельзя — не беспокойтесь, помощь обязательно окажут. В любом случае, окончательное решение должен принимать врач, - объяснил официальный представитель департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин.

При этом в облздраве уточнили, что в приоритете сейчас остаются люди с критическими заболеваниями сердца, почек, нервной и эндокринной систем, пациенты с опухолевыми заболеваниями, или находящиеся на диализе.

Что касается оформления больничных листов, то порядок их выдачи не меняется. Вы можете вызвать врача на дом, но можете пойти и в поликлинику. Там же выдадут направление на госпитализацию.