Владимирскую область на зимней олимпиаде в Пекине не представит ни один спортсмен

Елена Еранина. Фото из личного архива.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдет зимняя олимпиада. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Однако побороться за награды владимирские спортсмены, к сожалению, не смогут. Надежды возлагались на муромскую конькобежку Елену Еранину, которая на этапе Кубка мира в канадском Калгаре, завоевала для сборной третью квоту на дистанции 1500 метров.

Несмотря на это, тренерский штаб решил не включать в состав сборной Елену Еранину. Для самой спортсменки это было полной неожиданностью.

- Я отобралась, заработала квоту, но меня не взяли, включили в состав сборной других спортсменов. Для меня это было удивительно, тем более что причин этого решения тренеры мне не озвучили. Буду дальше тренироваться. В марте пройдет чемпионат России по многоборью, вот к нему и буду готовиться, - рассказала «Комсомольской правде» Елена.

К слову, с 17 по 20 января в Челябинске прошли сразу два крупных всероссийских соревнования по конькобежному спорту — третий этап Кубка России среди мужчин и женщин, а также всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На Призы ЗМС А.В. Кибалко». По итогам соревнований Елена Еранина заняла первое место на дистанции 1000 метров, 3000 метров и третье место в забеге на 500 метров.

На Олимпиаде, впрочем, будет выступать уроженец Мурома Иван Якимушкин, который включен в состав российской сборной по лыжному спорту. Однако он уже долгое время выступает за Тюменскую область, поэтому очки в копилку 33 региона мы не получим.

В конце прошлого года директор департамента физкультуры и спорта говорил о том, что планирует вернуть Ивана Якимушкина на родную землю, тем более что сейчас спортсмену готовы предложить достойные условия. По словам чиновника, сам Иван и его родные не возражают. Будем надеяться, что после олимпиады Тюменская область «отпустит» Якимушкина.

Сейчас спортсмен усиленно готовится к выступлению в Пекине. Это его первые Олимпийские игры.

- 29-го числа вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на нее сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет, чем порадовать, - написал Иван в своем инстаграме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Владимирский спортсмен Иван Константинов занял 1 место в весовой категории 97 килограмм. Победа принесла ему путевку на Сурдлимпийские игры, которые пройдут 1-15 мая в Бразилии.