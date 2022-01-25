В Муроме на третьи сутки после аварии включили отопление в центре города

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Хорошая новость для нескольких тысяч жителей Мурома — наконец-то теплая вода побежала по батареям и радиаторам на улице Московской, а также на смежных с ней улицах, где после аварии на котельной во дворе дома №47 подача тепла была перекрыта с утра 23 января.

Утром 25 января ООО «Владимиртеплогаз» сделал долгожданное сообщение: тепло стали подавать по временной схеме, подключившись к двум другим котельным — на улицах Войкова и Воровского.

Правда, жители города на Оке без восторга восприняли эту «хорошую новость», так как во многих квартирах оставалось холодно. Более того, сразу после этого сообщения батареи отключили в некоторых зданиях на улице Советской, например, в доме №46, прямо у которого сделали временную «врезку». Однако все это было связано с тем, что включенное отопление еще должно было дойти до квартир. И к полудню, когда давление было спущено, горячая вода перезапущена, жильцы как дома №46 по Советской улице, так и дома №47 по улице Московской сообщили, что с отоплением все в порядке.

«Отправляйтесь к родственникам»

Обрушение части крыши и выведении из строя двух котлов произошло около девяти часов утра 23 января, в выходной день. Пришлось в срочном порядке отключить от отопления 31 дом на 1500 квартир, 23 нежилых объекта и два детских садика. Также среди отключенных фигурировал местный отдел полиции.

Крайним временем называли 9 часов утра 24 января, но и тогда тепло не дали, хотя весь день и половину ночи тепловики работали на возведении временных магистралей — их потянули до соседних улиц. Трубу положили прямо по земле, отчего на улице Советской оказалось полностью перекрыто движение на отрезке между улицами Куликова и Артема. В том числе перестали ходить автобусы.

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Утром 24 января официальный представитель «Владимиртеплогаза» Сергей Мищенко заверил, что тепло постараются дать уже к вечеру. Оказалось, накануне ночью была попытка запустить поврежденные котлы, но от этой идеи отказались в целях безопасности.

Тем временем, муромляне все это время оставались в неведении. Жители домов, оказавшихся в зоне отключения, посетовали на то, что им посоветовали «на время перебраться к родственникам» - соответствующее объявление, сопровожденное рекомендацией еще и не включать обогреватели, граждане обнаружили на подъездах 24 января.

Потепление

При этом администрация Мурома, и без того скупая на освещение своей деятельности, даже в критической ситуации не удосужилась выкладывать новости о происходящем ни на своем официальном сайте, ни в собственном паблике в соцсетях. Также молчал и сайт градоначальника Евгения Рычкова и его собственный аккаунт. Попытки получить внятные комментарии по поводу сроков отключения имели крайне переменный успех, и муромляне узнавали о происходящем только благодаря СМИ, либо просто обменивались информацией через городские паблики. Очевидно, местные власти считают, что это нормально для ситуации, когда весть центр знаменитого города оказался буквально в зоне ЧС.

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Утром 25 января «ВТГ» уведомил, что сейчас управляющие компании готовят магистрали к повышенной нагрузке, которую даст «времянка», когда ее включат в сеть. Как только все будет готово, перевозную блочно-модульную котельную, которую в связи с ЧП пригнали в Муром, запустят, и в дома вернется нормальная температура, которая пока держится на сравнительно низком уровне.

После этого специалисты продолжат работы по ликвидации последствий разрушения.

- Сроки восстановления зависят от экспертизы здания, которое нужно исследовать полностью, - уточнили во «Владимиртеплогазе».

В любом случае, специалисты заверили, что, вопреки слухам, уже до наступления весны восстановят и запустят постоянную схему теплоснабжения.