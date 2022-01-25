Во дворах Владимира уже вторую неделю не могут справиться с горами мусора

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На минувшей неделе власти столицы региона, а также представители регоператора по вывозу отходов уверяли, что скопившийся в контейнерах мусор — дело временное, и виной всему - снегопады, мешающие проезду техники. Однако снег идти перестал, но горы мусора пропали далеко не везде.

Проезд засыпан снегом

Как показала жизнь, не все дворы еще почищены идеально, да и дороги на «второстепенных» улицах тоже. Например, поворот во двор общежития по улице Балакирева, 24 со стороны улицы Сурикова стал настоящим препятствием на пути мусоровоза.

Грузовик «Биотехнологий» - крупный синий «КамАЗ», субботним утром в течение 10 минут отчаянно пытался взобраться на снежный бруствер, образовавшийся на повороте, но так и не смог его преодолеть.

Как итог, вокруг собралась пробка, а и без того плохой заезд стал еще хуже. Мусорщики же отступили ни с чем, оставив полные отходов контейнеры, которые к понедельнику скрылись под новыми мешками.

Аналогичная жалоба поступила от жителей дома №27-а по улице Фатьянова, где проезд к контейнерам тоже оказался засыпан снегом. А вот во дворах домов по адресу: улица Нижняя Дуброва, 33 и 35 проблема оказалась еще интереснее.

Контейнер на улице Балакирева, 24. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Нам говорили, что мусорная машина не может проехать из-за снега. Но еще в четверг все идеально вычистили, а мусоровозы так и не появились, - рассказала местная жительница Татьяна. - Начинаем звонить в мэрию, но те переводят в департамент природопользования региона, так как «Биотехнологии» подчиняются им. В департаменте уверяют, что всему виной городское правление ЖКХ. Замкнутый круг, а мусор все там же. Мы уже пожаловались в областную жилинспекцию и прокуратуру.

ДТП с мусоровозом

В компании-регоператоре уверяют, что такие случаи во Владимире хотя и действительно имеют место, но массового характера не носят. По словам генерального директора ООО «Биотехнологии» Альберта Скворцова, на 1200 городских площадок таковых осталось не более десятка.

- Зачастую наши мусоровозы буквально сползают по снегу, и притираются к припаркованным легковым машинам. Все это происходит из-за зауженных дорог, в местах, где не чистят. Поэтому зачастую наши водители просто не рискуют заезжать, чтобы не попасть в ДТП. Ведь на оформление уйдет не менее двух часов, а это значит, что график вывоза мусора точно окажется сорван, - объясняет Альберт Скворцов.

Кстати, в тот же день (24 января) на пути на улицу Фатьянова мусоровоз попал аналогичное ДТП, зацепив легковую машину. Как итог, на улице скопилась пробка, а график вывоза отходов оказался сорван.

По словам руководителя «Биотехнологий», сейчас они вышли с инициативой в Заксобрание Владимирской области, чтобы наказывать воителей, которые мешают проезду мусоровозов, оставляя свои машины на их пути. Аналогичный закон действует на территории Подмосковья.

А вот перерасчет за горы мусора регоператор пока не обещает, если только не будет доказано, что отходы не вывозили более трех дней по их вине.

«Захламленный» адрес

В мэрии Владимира согласны с региональным оператором лишь отчасти.

Двор дома №35 по улице Нижняя Дуброва.

- На минувшей неделе коллеги из «Биотехнологий» пытались сослаться на проблематичные проезды к площадкам. Но, к чести наших коммунальных служб, теперь многие подъезды абсолютно свободны, но коллеги все еще ссылаются на невозможность пробраться. Мы «ткнули их носом», куда якобы невозможно было проехать, и оказалось, что все там в порядке, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам представителей горадминистрации, на самом деле у регоператора банально сломалась часть машин, потому они и не приехали вовремя, но те почему-то сослались на снег.

В любом случае, в администрации областного центра заверили, что с каждым «захламленным» адресом будут разбираться отдельно. Такое же обещание вновь дал регоператор. Остается надеяться, что через пару дней Владимир уж точно приведут в порядок.

Кстати, количество машин «Биотехнологии» пока увеличивать не планируют. Однако если подобные зимы войдут в норму, в качестве мусоровозов им придется использовать полноприводные «Камазы», какие используются в гонках «Париж-Дакар». Похоже, иначе проехать по владимирским улицам и дворам будет просто невозможно.

КОНКРЕТНО

Жаловаться на плохую уборку мусора следует в Государственную жилищную инспекцию Владимирской области. Адрес ГЖИ: улица Луначарского, 3, кабинет 220. Телефон: 8(4922)32-60-13.

Также жалобу можно оставить непосредственно регоператору — ООО «Биотехнологии». Адрес компании: улица Разина, 21, офис 203. Телефоны абонентского отдела по работе с физическими лицами: 8(991)319-10-06; 8(901)141-84-82; 8(900)480-70-99.

В мэрии Владимира добавили, что жаловаться можно в горадминистрацию. Для этого следует использовать портал «Владимир — это мы», либо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: «05» или 53-11-48.