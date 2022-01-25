Несданные дома, уборка снега и благоустройство: о чем владимирцы просят Александра Авдеева

Фото с сайта avo.ru.

Сразу после выхода с больничного врио губернатора Александр Авдеев анонсировал вторую прямую линию с жителями региона. На этот раз общаться с людьми глава региона будет два часа в эфире телеканала «Губерния-33». Начало – в 18 часов.

Вопросы разрешили задавать на личных страницах Авдеева, а также на страницах в соцсетях владимирского ЦУР. За несколько дней на врио губернатора обрушился шквал обращений, вопросов и призывов о помощи. Что же беспокоит жителей региона?

Дольщики просят помощи

Очень много обращений поступило от дольщиков новостройки ЖК «Дуброва парк-1». Такое ощущение, что по теме отписались абсолютно все дольщики. По их словам, дом должны были сдать в декабре 2020 года, потом стройку продлили еще на год. В итоге с лета 2021 года в 16-этажном доме не могут достроить последний 17-й техэтаж.

«Застройщик обещает сдать в июле, но ничего не движется. 607 квартир, более 1000 человек не могут получить жилье! Многие платят ипотеки, в том числе по президентской программе, вложили материнский капитал, а жилья нет. Вот такая помощь молодым семьям и детям. И самое главное - мы не знаем, чего ждать и когда мы получим заветные ключи. Мы обращались в разные инстанции, но вразумительного и обнадеживающего ответа так и не получили», - пишут дольщики.

Есть вопросы и от владимирцев, которые купили жилье в ЖК «Дуброва парк-2». Застройщик без уведомления дольщиков перенес сроки сдачи первого и четвертого корпусов на год, а сроки сдачи пятого корпуса — на два и три года. Владимирцы говорят, что работы не ведутся с весны, а по договору срок сдачи пятого корпуса — конец 2022 года. Однако на сегодняшний день залито всего пять этажей в первом и втором подъездах, а третий даже не начинали. Более того, в этом корпусе должна быть поликлиника, в которой район очень нуждается.

Снег и транспорт

Вторая по популярности тема касается уборки городов от снега и мусора. Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Владимир, Покров и другие города региона утопают в снегу.

«Почему снег не вывозится? Кто за это отвечает? Согласна, что зима снежная, но не в XVIII веке живем! Сугробы с человеческий рост, во дворы не заехать, не выехать, дороги заужены. В любом направлении от города видно четкую границу, где закончился Кольчугинский район. Буквально вчера с мужем вспоминали свое детство, когда дворник с утра уже начищал свою территорию, и эта бабушка еще на санках везла ведро с песком и посыпала тротуар. Сейчас же вместо этого протоптанная тропинка пешеходами? Говорим о новых технологиях, об искусственном интеллекте, а элементарные вещи не выполняются!», - пишет Светлана Чернышова.

Напомнили главе региона и о транспортном коллапсе, владимирцы просят нормального перевозчика, который бы вернул пассажирам регулярные рейсы, без сбоев.

Аэропорт и проблемный Садовый

Были и отдельные запросы. В частности, интересовались, когда из Семязино начнут летать самолеты в Крым и Сочи. Правительство выделяет деньги на реконструкцию аэропортов, поэтому владимирцы просят включить наш аэропорт в эту программу.

Также поднимали вопрос о застройке полей в районе лесопарка «Дружба», о необходимости парка с пешеходными зонами, лыжными трассами, биатлонными площадкам, а не бесконечными домами, против возведения которых подписались 6 тысяч человек.

Сразу несколько вопросов касались поселка Садовый Суздальского района. Местные жители попросили включить дом культуры в программу капитального ремонта. В клубе занимается 250 детей. Зимой температура в помещении — 10-12 градусов, с потолка падают бетонные куски штукатурки, протекает крыша. При этом дом культуры — главное место досуга детей. Есть нарекания и к качеству воды в поселке.

«Холодная вода, за которую мы платим, как за питьевую, очень плохого качества. Всё население ходит на родник, покупает воду в магазинах. Вода пригодна только для технических целей. Нам необходимы новые скважины, нужно привести в порядок накопительные ёмкости, почистить их. Раньше мы могли пить воду из-под крана. Теперь, купая детей, боимся, чтобы вода не попала им в рот и не вызвала кишечную инфекцию. Очень надеемся на Вашу помощь», - пишет Анастасия Компаниец-Кичигина.

Кроме того, жители Садового просят разобраться с повышением цен на проезд с 21 рубля 50 копеек до 40 рублей. Люди не понимают, почему маршрут нерентабелен, хотя почти все население работает и учится во Владимире, а километраж до областного центра меньше (9 километров), чем от Юрьевца до города (11 километров).

На какие вопросы ответит врио губернатора Александр Авдеев и кому поможет, узнаем уже в ходе прямой линии. Мы обязательно расскажем об ее итогах.

КОНКРЕТНО

Трансляцию прямого эфира можно будет посмотреть:

- в личных аккаунтах врио губернатора в инстаграме, Вконтакте и Одноклассниках;

- на странице Центра управления регионом Вконтакте;

- в эфире, на сайте и страницах телеканала «Губерния-33» в социальных сетях.