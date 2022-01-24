Во Владимирской области на 20 тысяч вакансий приходится 6 тысяч соискателей

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Во Владимирской области предложения по поводу рабочих вакансий превышает спрос. Сейчас, если верить статистике, в области из 730 тысяч человек трудоспособного возраста шесть тысяч состоят на учёте как официально ищущие работу. При этом областная служба занятости предлагает им 20 тысяч вакансий.

Увы, востребованы не все специальности. Чаще всего работодатели ищут швей, операторов различных специальностей, водителей, полицейских, увеличился спрос на слесарей. По-прежнему нужны врачи, медицинские сестры, фельдшеры и инженеры разных направлений. Кстати, медицинских работников в регионе катастрофически не хватает последние десять лет. Некоторая потребность есть в поварах. Также спрос есть на токарей, педагогов, воспитателей, продавцов, электромонтером и сварщиков. Впрочем, список востребованных специалистов в регионе не меняется из года в год, разве что летом в список желанных работников чаще попадают трактористы. А реже всего ищут супервайзеров и мерчендайзеров, администраторов, менеджеров, бухгалтеров, кассиров-контролеров и юристов.

В целом в прошлом году около 34 тысяч человек искали работу через службу занятости, 67% или 22 с половиной тысячи из них удалось трудоустроить. Это почти на 30 процентов больше, чем в 2020 году. Для сравнения: 59,7 тысяч владимирцев встали на учёт как безработные в 2020 году, только 40% из них нашли работу.

Традиционно больше всего безработных в крупных городах, а меньше всего – в Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Суздальском районах.

Чаще всего без работы оказываются женщины. Если судить по прошлому году, 56% безработных, обращающихся в центры занятости населения области — это женщины, из них у 43% есть несовершеннолетние дети. Молодые мамы по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий на рынке труда, большинство работодателей смущает их перерыв в карьере на декрет.

Так в прошлом году в центры занятости области обратились около 8 тысяч женщин с маленькими детьми, более 5 тысяч удалось трудоустроить. Проще всего работу было найти мамам из Владимира (80 %), Мурома (69 %), Вязников (68 %), Гусь-Хрустального (61 %) и Коврова (60 %). А в 2020 году из-за пандемии без работы остались более 16 тысяч женщин с детьми.