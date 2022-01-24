Деятельностью владимирского ДСУ-3 займутся ФСБ и прокуратура

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Январское заседание комитета по вопросам ЖКХ практически полностью было посвящено текущему состоянию дел в государственном унитарном предприятии «ДСУ-3», которое в последнее время сотрясают скандалы. Бывший гендиректор конторы Роман Головин находится под следствием по делу о картельном сговоре при распределении контракта по строительству Рпенского проезда, а три его зама сразу после этого уволились, что обошлось предприятию в 2 миллиона рублей выплат по зарплатам.

Потери со всех сторон

В итоге, в последнее время частым гостем на предприятии стали аудиторы Счетной палаты региона. Ее представители рассказали о результатах последней проверки на заседании комитета.

К результатам работы предприятия претензий не было, а вот нарушений по части контрактов, закупок, сделок и ведения документации оказалось гораздо больше допустимого. По словам аудитором, госпредприятие рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства.

- Вот мы пришли в декабре снова посмотреть - к сожалению, никаких улучшений мы не увидели, а увидели - наоборот - только еще большие ухудшения показателей. Самый главный момент, на который мы обращали внимание, это то, что предприятие стало терять традиционные рынки своей работы, на которых оно раньше занимало значительный объем. Словом, обслуживание всех дорог раньше осуществляло ДСУ-3, а сейчас часть этих работ уже будут выполнять конкуренты, – посетовал аудитор Максим Рычагов и добавил, что качество выполняемой работы у этих конкурентов намного ниже, чем у ДСУ-3, и это обязательно скажется на состоянии дорог.

В довершении всего, у ДСУ-3 растут долги. В минувшем году, по сравнению с 2020-м, выручка предприятия сократилась более чем на полмиллиарда, а вот задолженность увеличилась до 400 миллионов рублей. Эту ситуацию аудиторы объясняют, в частности, недобросовестными действиями бывшего директора ДСУ-3 Романа Головина, который сейчас находится под следствием. По сведениям Счетной палаты, в его работе «усматриваются признаки недобросовестных действий в интересах третьих лиц». Якобы тот умышленно уклонялся от участия в торгах либо сознательно проигрывал их, необоснованно увеличивая затраты.

- Например, по одному из контрактов выиграла фирма «МосДорСтрой». Она «упала» на 2,5% при своей заявке. Цена вопроса там, по-моему, 734 миллиона рублей - стоимость контракта, который был заключен с этой фирмой. В итоге ДСУ-3 пришла к этой же фирме и заключила договора на субподряд на сумму 536 миллионов рублей. Грубо говоря, 70% от этого контракта. Но самое-то главное - цена снижения договоров субподряда составила 10,5%, – прокомментировал Максим Рычагов.

Месяц на исправление ситуации

При этом никто не отменял зарплаты сотрудникам, выплату штрафов, поэтому предприятие вынуждено обращаться в кредитные организации. Депутаты комитета по вопросам ЖКХ попросили отчитаться нового руководителя предприятия Антона Фомина о том, как он планирует решать все накопившиеся проблемы. Тот сообщил, что в четвертом квартале минувшего года сделал ряд конкретных шагов по исправлению нарушений и стабилизации финансового положения. Правда, не уточнил каких.

Тем временем, коллегия Счетной палаты по итогам последней проверки направила очередное представление в адрес нынешнего руководства ДСУ-3, а информацию по нарушениям передала на рассмотрение в прокуратуру и УФСБ Владимирской области. Депутаты поддержали инициативу обращения к силовикам, а также дали Фомину месяц на принятия мер по исправлению ситуации, после чего на мартовском комитете вопрос выживания ДСУ-3 будет рассмотрен повторно.