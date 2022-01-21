Через три года во Владимирской области 500 лифтов запретят к использованию

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она рассказала о том, в каком состоянии находятся лифты в 33 регионе, как справиться с отключениями электричества и как реализуется в области программа «Формирование комфортной городской среды».

«Сипирование» ЛЭП

Однако в начале Елена Семенова рассказала о том, как сейчас обстоит дело с отключениями электричества во Владимирской области, привлекшие внимание к себе в декабре 2021 года и продолжавшиеся весь период обильных снегопадов. То есть вплоть до настоящего момента. Сильнее всего пострадали жители отдаленных деревень Гусь-Хрустального (180 населенных пунктов), Собинского (163 населенных пункта) и Селивановского (66 деревень) районов.

- Конечно, это катастрофа, и такого не должно быть, - признала Елена Семенова. – Ведь у многих в деревнях электрическое теплоснабжение, плитки на электричестве. И для них эти отключения – это тяжелое испытание. Однако тут надо признать, что за месяц у нас выпало такое количество осадков, которые в обычное время выпадает за всю зиму. Общаясь с коллегами из других регионов, я отметила, что в нашем регионе по сравнению со многими другими не так уж и плохо и коммунальные службы стараются оперативно справляться со всеми бедами.

По словам Елены Семеновой, сейчас за состоянием просек следят ежедневно. Это позволило установить, что в основном отключения происходят в одних и тех же районах. Сейчас лесники и бригады «Владимирэнерго» чистят просеки. Однако, очевидно, что в летнее время надо будет провести большую работу. Например, заменить провода на самонесущие изолированные, так как СИП-провода уменьшают ширину просеки.

- У нас ранее в трех районах проводилось «сипирование», - рассказала Елена Семенова. – И это помогло. Теперь будем выходить на «Россети», чтобы сделать что-то подобное в тех трех районах, которые сильнее всего страдали от отключений этой зимой.

Пешком на 16-й этаж

Тем временем, во Владимирской области есть одна проблема, которая пока не дает о себе знать, но в скором времени может проявить себя очень сильно. Речь идет о замене лифтов. Дело в том, что у многих из них заканчиваются сроки эксплуатации.

- Более 500 лифтов к 2025 году во Владимирской области просто нельзя будет использовать, и Ростехнадзор запретит их эксплуатацию, - рассказала Елена Семенова. – Наши опасения вызваны тем, что лишь малая часть домов, где используются эти лифты, обслуживают фондом капремонта. Там точно лифты заменят. Но многие из домов находятся на спецсчетах, то есть там ремонтами заведуют управляющие компании и ТСЖ. Мы уже знаем о случаях, когда средства, заложенные на ремонт лифтов, направляют на другие статьи расходов, а потом денег нет, зато есть уголовные дела.

Елена Семенова призывает жителей многоквартирных домов выяснить сроки эксплуатации лифтов и, если они подходят к концу, срочно решить вопрос с заменой. В противном случае, по словам чиновника, лифты просто отключат.

- И вам придется подниматься на девятый, а то и шестнадцатый этаж пешком, - уточнила директор департамента ЖКХ.

Владимир в отстающих

Кроме того, Елена Семенова коснулась реализации программы «Формирования комфортной городской среды» (ФКГС) во Владимирской области. Напомним, что по программе выделяются средства на создание новых городских арт-пространств или ремонт ныне существующих. Выяснилось, что в области среди «отстающих» по ФКГС оказался один Владимир.

- Это единственный город в регионе, где не удалось достичь необходимых показателей по вовлечению граждан в голосование по проектам, - сказала Елена Семенова. – Есть ощущение, что люди во Владимире просто не верят в программу. Для примера в Коврове, Александрове и Муроме население очень активно участвует в определении того, что нужно восстановить, отремонтировать, украсить, преобразовать. Да, денег выделяется ограниченное количество. Однако в течение нескольких лет, проекты реализовать вполне возможно.

В апреле-мае опять будет проходить голосование за новые проекты. Проходить оно будет на портале «Госуслуг».