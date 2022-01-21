Во Владимире развязка на Сперанского превратилась в автотрэк для дрифтеров

Кадр из видео.

Несколько дней назад наши коллеги из «Владимирских ведомостей» засняли на видео, как десяток «Жигулей» классических моделей лихо описывает круги на овале новой развязки между улицами Сперанского, Василисина и Чапаева. Оказывается, это уже не первый случай.

Ночной заезд

Кажется, что любители дрифта (вид автоспорта, характеризующегося прохождением поворотов в управляемом заносе) с видео уверены, будто выехали на гоночный трэк, а не на дорогу общего пользования — они явно не заботятся тем, что может появиться другая машина, и скользят по обеим полосам. При этом в конце видно, что двое все-таки воткнулись в придорожный сугроб.

Засняли дрифтеров с ближайшей многоэтажки, жильцам которой они доставляют немало хлопот своим шумом.

- Обычно приезжают две-три машины, покружатся немного и уезжают, а потом появляются через некоторое время снова. А такой массовый заезд состоялся впервые, - рассказала жительница многоэтажки Елена, которая стала свидетелем ночных покатушек нелегальных гонщиков. - Это было приблизительно в 22.36, но часто они приезжают и в ночное время. За закрытыми окнами рев моторов еще не так сильно слышен, но что будет летом?

Тем же вопросом озадачились и другие жители окрестных домов, ставшие неожиданными заложниками ситуации. И действительно — новая развязка оказалась не очень популярной среди автомобилистов, зато овал словно строился под гонщиков.

- Соответствующие обращения к нам уже поступали, в особенности от пожилых граждан, - рассказывает официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Пока мы рассчитываем, что ГИБДД в рамках своих полномочий наведет там порядок, но если не получится, будем думать о других мерах. Понятно, что жители особого восторга от звука форсированных двигателей под окнами не испытывают.

«Опасное вождение»

В отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру изучили видеозапись лихого заезда и, в свою очередь, пообещали помочь местным жителям.

- Найти нарушителей по этой записи возможным не представляется, если не появится новой информации. А что касается наказания для них, то термин «опасное вождение» в ПДД есть, но санкций за него пока не предусмотрено, - говорит старший инспектор городского ОГИБДД Валерьян Шируков. - Поэтому если наш экипаж приезжает на место и с ходу видит другие правонарушения, то они фиксируются соответствующим образом.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, в данном случае речь идет о разных нарушениях — от не включенного сигнала поворота до невыполнения требований дорожных знаков.

- Тогда водителя останавливают и могут проверить весь перечень главы 12 КоАП РФ (правонарушения на автомобильном транспорте — Авт.), включая наличие полисов ОСАГО и контроль трезвости, - объясняет инспектор Шируков. - Так что если граждане видят такую ситуацию, им необходимо позвонить в нашу дежурную часть ГИБДД по номеру 8(4922)54-16-65, либо по телефону «02».

Развязку на улице Сперанского открыли в ноябре. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, на дрифтеров на улице Сперанского сотрудники Госавтоинспекции уже составили более 20 административных протоколов за разные нарушения. Иной раз даже доходило до погони. Между тем, в дорожной полиции уточнили, что постоянно дежурить на данном участке у сотрудников ДПС не получится физически, но развязка включена в карту маршрута патрулирования, так что систематически они там проезжали и будут проезжать, а по заявкам жителей вовсе прибудут в максимально короткий срок.

Если же эти меры не вразумят ребят, мешающих своим поведением жителям, не исключено, что на Сперанского-Чапаева могут появиться «лежачие полицейские». В мэрии пока надеются, что до этого не дойдет, а полицейские считают, что мера может возыметь эффект.

- Можно было бы поставить — это постоянное средство снижения скоростного режима, значительно снижающие возможность скоростного маневрирования, - полагает Валерьян Шируков.

Не ждите гоночную трассу

Представлять дрифтеров на «Жигулях» отпетыми хулиганами тоже было бы несправедливо. Весь грех этих ребят заключается лишь в том, что они любят определенный вид автоспорта, заниматься которым на специальном трэке не имеют возможности. Поэтому раньше они пытались крутиться на стоянке у «Глобуса», который в итоге заставили «лежачими полицейскими», и даже у областной администрации. Теперь же они выбрали себе новый «трэк».

Решить проблему хотя бы частично можно, построив гоночную трассу, но наши автоэксперты уверены, что в ближайшие годы Владимирской области это не светит.

- В планах строительства автодрома у нас нет, так как это вливание огромных денег, и ни один инвестор не пожелает под это подписываться. Ведь это долгосрочная окупаемость, если вообще когда-нибудь трасса окупится, - объясняет председатель Федерации автоспорта Владимирской области Маргарита Данилова. - Пока из подобных площадок у нас есть лишь картодром в Коврове, но он не предназначен для больших машин.

А председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев уверен, что проблему автоспорта в регионе можно решить исключительно прямым диалогом с властями, иначе уличные гонщики так никуда и не денутся.

- Мое предложение следующее: чиновники из всех администраций должны выйти на диалог с автомобильным сообществом региона – не только с Федерацией, так как она представляет далеко не всех любителей автоспорта. Нужно собраться и договориться, но не составлять «дорожные карты», а вести разговор конкретно: например, ребятам из Камешково ДОСААФ помог заниматься мотокроссом. И то им пришлось звонить в Центральный аппарат в Москву, а нам кому звонить — Президенту? К сожалению, ни один чиновник из Владимира и администрации области не радеет автоспортом — они могут обижаться, но это мое мнение. И если бы радели, то знали, что речь не только в согласовании гонок по ралли, которые проводят у нас. Да, ралли проводится, но это лишь одна из девяти дисциплин автоспорта. Он не входит в Олимпийские игры, но это огромная армия поклонников и любителей, - считает Евгений Ерофеев.