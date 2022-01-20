Из-за плохой уборки снега во Владимире мусорки превращаются в горы отходов

Мусорная площадка на проспекте Ленина, 65. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

То тут, то там владимирцы начали жаловаться на мусорные горы, в которые местами превратились контейнерные площадки. Особенно страдает от этого Юго-Западный район, где вперемешку со снежной кашей до сих пор можно наблюдать весьма яркие картины: все контейнеры набиты до отказа, и не зная, куда складывать новые пакеты, владимирцы сваливают их просто на землю рядом с помойками.

«Проблема всего города»

Жалобы на то, что мусор перестали своевременно вывозить, посыпались с начала недели из разных концов Владимира — от переполненных контейнерных площадок страдали жители Юрьевца, Юго-Запада, Доброго.

Компания ООО «Биотехнологии», отвечающая за вывоз отходов с территории Владимира, не стала отрицать происходящее, и лишь констатировала, что проблема действительно есть.

- Причина этому заключается в том, что дороги не чистятся. Это основная проблема — мусоровозы застревают в снегу, не могут проехать, и в итоге нам приходится тратить время на то, чтобы вытаскивать их из снега, - объяснил заместитель гендиректора компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

По словам Скворцова, сейчас посильную помощь регоператору оказывают городские власти. Например, 18 января удалось разрешить проблему с вывозом мусора на улице Ноябрьской в Юрьевце — полные контейнеры пришлось откапывать вручную, лишь бы только получилось выкатить их и наконец-то разгрузить.

-Эта проблема характерна для всего города — аналогичная картина наблюдается везде, где улочки узкие. Как только коммунальные службы произведут расчистку, весь мусор будет вывезен, - пообещал Скворцов.

Мусорная площадка на улице Василисина, 20. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Представитель регоператора заявил, что на счетах за вывоз ТБО непростая ситуация вряд ли скажется — ни в сторону «плюса», ни в сторону «минуса» - как правило, задержки по вывозу составляют двое-трое суток, что допустимо. Там же, где просрочка может оказаться действительно больше, могут сделать перерасчет, исходя из установленного для таких ситуаций размера — минус 3 процента за каждые сутки.

Штраф за бардак

В мэрии Владимира рассказали, что действительно помощь регоператору оказывается, но по большей части не живой силой и техникой, а чисто административным воздействием на нерадивые управляющие организации.

- Управляющие компании должны, наконец, выполнить свои обязательства по содержанию территорий многоквартирных домов, так что представители регоператора абсолютно правы, ссылаясь на затрудненный проезд к площадкам, - заявил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам Карпиловича, 18 января в ходе заседания городской административной комиссии на местные управкомпании в очередной раз составили более 60 административных протоколов.

- Сколько угодно можно «входить в их положение», но это просто надоело, - резюмировали в мэрии. Вот только на штрафы мало кто надеется — последний опыт показал, что «управляшки» их не особенно страшатся.

А сами владимирцы, памятуя о призыве чиновников выйти с лопатами и помочь городу в борьбе со снегом, шутят, что скоро горожан попросят еще и вывезти мусор с дворовых территорий на собственных автомобилях.

Справедливости ради следует отметить, что к вечеру 19 января в ряде проблемных дворов Владимира действительно мусор был вывезен. Тем не менее, часть контейнерных площадок еще только предстоит освободить от скопившихся отходов. Регоператор пообещал сделать это в максимально короткие сроки.