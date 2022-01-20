Во Владимире в очереди в ясли стоят сто детей

. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день во Владимире работает 89 детских садов, 4 частных сада, которые имеют лицензии («Гнездышко», «Арт-Фамилия, «Город детства» и «Радость моя»), а также 12 дошкольных групп в трех школах.

На конец прошлого года в очереди на получение места в яслях стояло сто человек. В небольших микрорайонах — Оргтруде, Лесном и Энергетике проблем с яслями нет. Нет очереди и во Фрунзенском и Октябрьском районах города. Самым проблемным районом остается Ленинский. Из года в год здесь очередь меньше не становится.

По словам начальника городского управления образования Елены Малик, очень многие семьи переезжают из Доброго в юго-западный район, плюс здесь много новостроек, в которых заселяются молодые семьи с детьми. Отсюда и проблема с яслями. Они просто переполнены.

На помощь в этом случае приходят частные лицензированные детские сады, которые получают из бюджета субсидии на создание дополнительных мест. Например, в прошлом году детскому саду «Гнездышко» был выделен 1 миллион 246 тысяч рублей. На эти деньги появилось десять групп для детей 1,5-3 лет. Но, несмотря на то, что средства были выделены из городского бюджета, родители платят за садик в несколько раз больше, чем в муниципальных садах.

Депутаты горсовета недоумевают — в чем же смысл выделенной субсидии. Оказывается, с помощью этих средств покрываются расходы на питание, присмотр и уход.

- Но кроме этого садик осуществляет образовательную деятельность, поэтому родительская плата получается выше. К тому же никто не заставляет родителей отдавать ребенка в частный детский сад, они делают это, исходя из своего желания и возможностей. А для нас это отличное подспорье в решении ликвидации очереди, - подчеркнула Елена Малик.

Надо отметить, что лицензированным садикам сейчас приходится непросто. К ним предъявляются очень высокие требования со стороны разных надзорных ведомств. При этом субсидии, которые выделяются дошкольным образованиям, не покрывают всех расходов, которые они несут из-за постоянных проверок и выполнением предписаний. Поэтому в областном центре становится все больше садиков, работающих без лицензии.

- У нас огромное количество так называемых детсадов, которые не могут называться детскими садами. На самом деле это некие группы ухода, присмотра, не имеющие лицензии. Соответственно, никто не знает, насколько там все качественно организовано. Поэтому родителям, которые отдают детей в подобные заведения, нужно быть готовыми к отсутствию контрольных мер, проверок и надзора, - резюмировала Елена Малик.

КОНКРЕТНО

В прошлом году было введено 260 новых мест для детей. С 1 марта открылись 2 корпуса детского сада №19 в микрорайоне Веризино на 50 мест и 115 мест (ул. Куйбышева, 7а) и 1 корпус вновь построенного здания на ул. Тихонравова на 50 мест, за счет перепрофилирования помещений введены 25 мест в детском саду №8 и 20 мест — в 48-м садике.