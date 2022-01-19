Во Владимирской области выявлено больше 20 случаев «Омикрона»

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«Омикрон» все-таки добрался до Владимирской области. С помощью тестирования выявлено уже больше 20 заболевших. А поскольку этот штамм самый заразный из всех ныне существующих, то в течение десяти дней медики ждут наплыва пациентов. По прогнозу специалистов, половина жителей региона переболеет коронавирусом.

Будем болеть школами и домами

Омикрон распространяется не только воздушно-капельным путем, как предыдущие штаммы, но и контактным способом. Поэтому в эту волну есть смысл носить не только маски, но и перчатки, чаще обрабатывать руки антибактериальными средствами.

- Омикрон заразнее, чем корь, которая очень контагиозная. Болеть будут школами, подъездами и домами. И хотя этот штамм реже вызывает тяжелое течение болезни, по своему масштабу он превзойдет все предыдущие волны, - уверен и.о. директора обздрава Артем Осипов.

Вместе с тем он уверяет, что система здравоохранения к новому удару готова — накоплен опыт, есть необходимый запас лекарств, техническое оснащение на уровне.

- Если в предыдущие волны в больницах мы разделяли потоки, то на этот раз под красные зоны мы будем переводить целые поликлиники. Например, детскую больницу в Гусь-Хрустальном, сохранив там неотложную помощь. В то же время Областная детская больница будет оказывать весь специализированный объем помощи, - отметил Артем Осипов.

При необходимости в регионе готовы развернуть больше трех тысяч коек, однако вопрос в том, кто будет работать в ковидных госпиталях. На врачей ляжет колоссальная нагрузка. А вот со скорой помощью проблем возникнуть не должно. За несколько месяцев туда пришли работать 25 новых фельдшеров, на вызовы дополнительно будут выезжать 5- 8 бригад.

Кроме того, будет круглосуточно работать линия 122 и организовано дистанционное ведение болезни через колл-центр.

И снова о прививках

В департаменте здравоохранения уверены, что единственным средством, которое поможет избежать тяжелого течения коронавируса, остается вакцинация.

- На этот раз мы просим жителей делать прививки не в поликлиниках по месту жительства, а в стационарных пунктах — театре драмы или торговых центрах. Так вы снизите риск заражения коронавирусом, - говорит Артем Осипов. - Кроме того, мы готовы начать вакцинацию подростков 12-17 лет. Заявление на согласие мы получили у 5200 родителей. А вот дети в эту волну будут самыми уязвимыми. Поэтому большой объем экспресс-тестов будет распределен именно в детские поликлиники, - подчеркнул Артем Осипов.

Что касается ревакцинации, то ее уровень в регионе остается по-прежнему низким. Но в департаменте здравоохранения советуют не дожидаться истечения 6 месяцев, а сделать повторную прививку, если прошло уже четыре месяца.

По мнению экспертов, омикрон станет заключительным аккордом и после него пандемия, наконец, закончится.