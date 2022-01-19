В Петушинском районе довозят продукты до сельпо на санях, так как машина не может проехать из-за снега

Фото Натальи Смирновой-Аристовой

Необычно бурные снегопады не только создают массу проблем, но и помогают людям вспомнить о товариществе и взаимовыручке. Ярким примером такой взаимовыручки стал случай, произошедший 18 января в селе Караваево Петушинского района, где единственную дорогу до сельпо завалило настолько, что даже грузовикам стало не проехать.

Доставка по-деревенски

В петушинских соцсетях появились фотографии, на которых несколько человек перегружают на санки продукты и воду из грузовика, и тащат продовольствие сквозь снежные завалы.

- Съемку проводили наши селяне, когда машина местного райпо не смогла пробиться по заснеженной дороге. Продукты везли на санках почти 500 метров, - рассказал житель Караваево Николай.

Тащили продукты продавцы сельпо и их добровольные помощники.

- После обильных снегопадов, прошедших за выходные, дорогу к магазину сильно замело. Трактор приезжал, но не очень мощный, так что расчистил плохо, и машины, которые привозят к нам продукты, то и дело застревают, - рассказывает одна из героинь видео — продавец Караваевского магазина Ольга Кутейникова. - Например, вчера машина с водкой к нам пробилась, а назад увязла, и полтора часа пришлось ждать трактор, чтобы ее вытащить. Но это отдельные поставщики, а машина нашего райпо всегда привозит нам определенное количество продуктов и промтоваров. И как раз на видео мы везли продукты именно из нее.

По словам Ольги, о превратившейся в препятствие дороге они еще в понедельник поставили в известность и власти Пекшинского селького поселения, и руководство райпо. Первое пообещало пригнать технику, как только она освободится на других участках, а последнее вовсе предложило оставить Караваево без машины с продуктами.

Фото Натальи Смирновой-Аристовой.

- Но мы с продавцами посоветовались, и приняли такое решение: взяли из дома санки, мужей, соседей, которые тоже «вооружились» санями, и встретили машину там, куда она смогла добраться. Потом перегрузили все, что нам причитается, и дружно отвезли в магазин. Так же нам приходится утром встречать хлебовозы, а остальные худо-бедно добираются, хотя рискуют застрять, - объяснила Ольга.

Кстати, продукты в местном магазине закупают не только жители Караваево, но и всех окрестных деревень, так что продавцы в условиях непогоды фактически спасли селян от перебоя со снабжением. 19 января дорога уже замерзла, и машина смогла проехать, но надолго ли это?

«Трактористы устали»

Глава администрации Пекшинского сельского поселения Татьяна Перегудова, которая ведает, в том числе, и вопросом очистки всех своих сел и деревень, рассказала, что тоже видела в соцсетях фотоотчет о маленьком подвиге своих земляков.

- Сегодня утром (19 января — Авт.) в Караваево мы направили грейдер, который должен расчистить там все, что необходимо, в том числе и дорогу к магазину, - заверила Татьяна Перегудова. - Но поймите, что у нас в таком положении оказываются все дороги после проходящих снегопадов, а на 57 населенных пунктов имеется только 10 тракторов, и не в каждую деревню они успевают вовремя.

По словам главы администрации, в последний раз трактор «МТЗ» - действительно маленький трактор – чистил в Караваево дороги 15 января, и как только уехал, снова обрушились снегопады.

- Трактористы все уставшие, приходится буквально упрашивать, чтобы выезжали утром пораньше. Вообще своей техники у нас нет, мы арендуем трактора. Вообще этой зимой снега так много, что уже в пору его вывозить — такого в деревнях никогда не было. За последние 10 лет точно такого не припомню, - разводит руками Татьяна Перегудова. - Конечно, в первую очередь мы чистим территорию и дороги у школ, садиков и других социальных объектов, у мусорных площадок и на автобусных остановках, поэтому люди не всегда остаются довольны тем, что очистка производится вовремя, хотя делаем все возможное. Если бы мы хотя бы знали, когда именно приедет в Караваево машина с продуктами, быть может, сняли бы трактор с другого участка.

Фото Натальи Смирновой-Аристовой.

Впрочем, винить поселковые власти в плохой уборке, когда даже Владимир не справляется со снегом, было бы несправедливо. Так что жители Караваево просто показали, что в любой ситуации нужно оставаться человеком, и всегда приходить друг другу на помощь — и тогда нам никакие катаклизмы не страшны.