«Блинчики» во Владимире снова на замке: нет поваров — нет и блинов

Фото с сайта городской администрации.

На Спасском холме снова не работает знаменитый общепит - «Блинчики». Владимирцы, гуляющие по центру города, все время натыкаются на закрытую дверь. А ведь кафе только летом открыли после ремонта. Что же произошло на этот раз?

- Причина банальная — в «Блинчиках» никак не могут сформировать хорошую поварскую бригаду. Прежние повара были в возрасте, им стало тяжело работать в кафе, поэтому они ушли на заслуженный отдых. А вот новых найти пока не получается. Повар должен не просто уметь печь блины, он должен готовить главное угощение по специальной рецептуре, чтобы сохранить классический вкус легендарных блинчиков на улице Большой Московской. Кроме того, нужно уметь делать морсы и квас, - объяснил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович. - И все же мы поставили задачу — найти поваров до февраля.

Фото с сайта городской администрации.

Напомним, что весной прошлого года «Блинчики» закрывались на ремонт. Свои двери кафе открыло в июле. Обновили не только интерьер и мебель, но и ассортимент, а также подачу блюд. Вместо одноразовых пластиковых тарелок гостям стали подавать блинчики в керамической и стеклянной посуде.

В меню «Блинчиков» ввели напитки собственного приготовления — клюквенный и вишневый морсы по рецептуре из соседнего Патриаршего сада, а не в бутылках, конвейерного розлива, домашний квас из бородинского хлеба, сбитень на меду с имбирем на пряных травах. А блинчики стали готовить, в том числе и на бездрожжевом тесте. Кроме того, были планы начать варить сыр и печь блинчики с мясом по рецепту поваров прошлого кафе. Также в ассортимент хотели включить курники и другую выпечку, приготовленную по старорусским рецептам.

Фото с сайта городской администрации.

Напомним, что «Блинчики» на Спасском холме появились взамен одноименного кафе в центре города. В нем появился расширенный блинный ассортимент с «вишневым» уклоном и тотальный отказ от продажи алкоголя. Саму «стекляшку» снесли в 2016 году. Вместо кафе возвели храм взамен разрушенной в 60-х годах XX века Пятницкой церкви.