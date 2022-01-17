«Засел в сугробе»: кто поможет владимирским водителям, застрявшим в снежных завалах

. Фото: Алексей ФОКИН

Во Владимирской области в этом году весьма снежная зима. И она в очередной раз сделала своими невольными «пленниками» автолюбителей и водителей-профессионалов, особенно тех, что ездят на простых легковушках. Но даже если у вас нет полного привода с блокировкой дифференциала и пониженными передачами, в самой сложной дорожной ситуации водителям есть, на кого положиться.

«Джип Алерт»

Одним из самых известных и многочисленных в России водительских сообществ, которое специализируется именно на помощи в сложных дорожных ситуациях, является движение «Джип Алерт», число участников которого на днях перевалило за 50 тысяч. Работают они повсеместно, в том числе и во Владимирской области.

- По Владимирской области в настоящее время у нас действует чуть более 300 машин, - рассказывает руководитель всероссийского движения взаимопомощи на дорогах «Джип Алерт» Илья Голиневич. - Наши джиперы-добровольцы помогают или совершенно бесплатно, или могут принять деньги на оплату топлива.

Алгоритм связи с этими ребятами простой: достаточно позвонить на номер «горячей линии» по телефону 8-800-550-69-11, либо оставить заявку на сайте х15.ру.

- Номер телефона по всей России бесплатный, либо вам сразу придет смс со ссылкой на сайт и автоответчик посоветует оставить там заявку, которая заполняется буквально за минуту, либо предложит дождаться соединения с освободившимся оператором. Как правило, 9 из 10 обратившихся сами заполняют заявку, и почти моментально получают отклики, - объясняет Голиневич. - Также с нами помогут связаться операторы службы «112».

Проще говоря, участники «Джип Алерта» видят ваше тревожное сообщение, и ближайшие люди немедленно откликаются. Таким образом, к вам может приехать даже по несколько машин за раз.

Фото предоставлено сообществом 4WD Vladimir в "ВКонтакте".

Подавляющее большинство волонтеров здесь ездят на внедорожниках, однако в арсенале имеются и квадроциклы, болотоходы, несколько грузовиков ГАЗ-66 и «Урал», а также простые легковушки. Помимо помощи в вытягивании застрявших автомобилей, эти парни и девушки также могут помочь, если у вас просто кончился на трассе бензин, или требуется отвезти в шиномонтаж проколотое где-то колесо. Пожилые люди также могут рассчитывать на бесплатную помощь в ремонте машины на дороге.

Единственный минус — если вы застряли ночью, да еще в глуши, помощи можно ждать до утра, так как большинство волонтеров по ночам просто спят и могут не увидеть заявку. Тем не менее, «Джип Алерт» старается по мере возможности приходить на помощь круглосуточно.

«ДжипХэлп»

Другой известной в России организацией стала служба внедорожной помощи под названием «ДжипХэлп». Она также действует на территории Владимирской области.

- Конкретно во Владимире у нас имеется три машины, но они могут выезжать и в ближайшие регионы, - объясняет руководитель «ДжипХэлп» Алексей Астапов. - Тем не менее, обращаться к нам можно в любое время дня и ночи.

Эта служба имеет в своем арсенале все необходимое, чтобы вытащить практически любую машину, будь то даже автобус или грузовик. Единственное — все услуги здесь платные. По словам Алексея Астапова, вытащить застрявшую где-то в городе обычную легковушку по Владимирской области обойдется в сумму от 1500 рублей, а если ваш автомобиль — дорогой внедорожник, то ценник поднимется еще выше, и помощь обойдется в 3000 рублей и выше. А если застряли на бездорожье — готовьте от 3000 за легковушку и порядка 10 тысяч рублей за полноприводный внедорожник типа «Лэнд Крузера», особенно если застряли за 50 и более километров от города. Единственные, кого служба вытаскивает бесплатно — это машины оперативных служб.

Бесспорный плюс заключается в том, что «ДжипХэлп» работает круглые сутки. Связаться с ними можно по телефону: 8-800-550-90-99.

«4WD Vladimir»

Однако самой «родной» помощью в подобных ситуациях для жителей Владимира и его окрестностей давно уже стали представители известного регионального сообщества любителей внедорожных машин «4WD Vladimir».

И хотя сами ребята говорят, что помощь застрявшим на бездорожье — это не прямой их профиль, но они никогда не отказывают попавшим в беду землякам или гостям региона. Сообщество создано в 2015 году и на сегодняшний день объединяет более 9500 джиперов со всех уголков Владимирской области.

- Чтобы с нами связаться, следует оставить заявку на стене нашего сообщества в соцсети «Вконтакте», - объясняет создатель «4WD Vladimir» Олег Мамедов. - При этом просьба должна содержать ваши координаты, номер контактного телефона и фото, чтобы можно было понять, как «сидит» машина, дабы сориентироваться, на чем именно следует подъехать.

Фото предоставлено сообществом 4WD Vladimir в "ВКонтакте".

Как правило, владимирским джиперам поступает по несколько десятков сообщений в день о том, что тут или там требуется помощь. По мере возможности, реагировать стараются на все просьбы.

- Хотя мы и не волонтеры, но никаких прайсов на наши услуги не существует — иногда достаточно простого «спасибо». Однако бывают ситуации, когда эвакуация связана с большими затратами, в том числе на бензин, обслуживание машины, и люди это отлично понимают и сами предлагают нам деньги. Мы никогда не просим, но и не отказываемся, - говорит Олег Мамедов.

Причем участники «4WD Vladimir» помогают всем, будь вы даже на большегрузе — застрявших дальнобойщиков тоже вытаскивать приходится нередко, особенно в периоды снегопадов и в гололед. Конечно, такие нагрузки сказываются на внедорожниках, так что финансово отблагодарить добровольных помощников лишним никогда не будет, ведь чинят свою технику ребята полностью за свой счет.

Кстати, иной раз бывают действительно очень сложные случаи. Олег Мамедов вспоминает, как нынешней зимой почти двое суток продолжалась операция по спасению засевшей в луже «Нивы Урбан», которая на морозе буквально оказалась вморожена в грунт. Машину пришлось отогревать при помощи специального оборудования. А в другой раз во время спасения одного автомобиля на весенней распутице застряли сразу пять машин, и операция также затянулась более чем на сутки.

Единственный минус — большинство джиперов из сообщества находятся ближе к Владимиру, и если вы оказались в глуши, помощи придется ждать достаточно долго. Также немного сложнее с ночными заявками. Однако это вовсе не значит, что к вам никто не поедет. Как правило, на большинство заявок отклики поступают очень оперативно.