Владимирские водители ездят по улице Сакко и Ванцетти в обе стороны, хоть она и стала односторонней

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С начала 2022 года часть улицы Сакко и Ванцетти между улицами Горького и Батурина сделали односторонней. В первых числах января здесь установили соответствующие знаки. Вот только владимирцы продолжают ездить, как будто изменений не произошло.

Движение «против ветра»

В последние дни на улице Сакко и Ванцетти можно увидеть, как водители, которые едут от поликлиники медсанчасти УМВД в сторону Центрального рынка что-то заговорщицки объясняют тем, кто едет им навстречу, после чего последние начинают торопливо искать место для разворота.

Если прислушаться, то разговоры водителей сводятся к одному.

- Там знак повесили - «одностороннее движение»! И машина ДПС стоит у поликлиники! - пугают друг друга хозяева «железных коней».

Машина ДПС прибыла 12 января в поликлинику по своим делам, а вовсе не ради отлова невнимательных водителей, зато новенький знак на повороте с улицы Горького действительно четко гласит, что движение здесь теперь одностороннее.

- Несколько дней, как его повесили, а водители все еще путаются — так и норовят повернуть с улицы Батурина, и едут напролом. В результате заторы, - посетовал водитель из Владимира Артем, который живет неподалеку.

Всего за час не менее двух десятков автомобилей проехали по улице Сакко и Ванцетти «против ветра». Правда, добрую половину из них другие водители «развернули» на перекрестке с улицей Зеленой — именно тут разъехаться проще всего.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

При этом знаки, запрещающие поворот на Сакко и Ванцетти, висят по обеим сторонам улицы Батурина, а на улице Зеленой знак предписывает поворот только налево, однако далеко не все водители обращают на них внимание, выезжают не в ту сторону на заставленную транспортом улицу.

Нарушители поневоле

В мэрии объясняют введение здесь одностороннего движения именно борьбой с пробками.

- Целью изменения схемы дорожного движения на этом участке является именно снижение заторовых ситуаций, а также аварийности. Одностороннее движение сделать здесь предложило ГИБДД, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Кстати, в далекие советские годы движение по улице Сакко и Ванцетти было именно односторонним, так что получается, что мы лишь возвращаем то, что действовало раньше.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подтвердили, что участок действительно напряженный, хотя серьезных аварий за последние годы тут не было.

- А вот «технические» ДТП (без пострадавших — Авт.) на улице Сакко и Ванцетти действительно случаются систематически, - уточнил инспектор городского ОГИБДД Сергей Марканов.

В Госавтоинспекции пообещали, что ситуацию с движением на новом одностороннем участке возьмут на контроль — в ближайшее время там действительно могут выставить экипаж ДПС, который станет ловить «за руку» тех, кто не смотрит на дорожные знаки.

Кстати, есть в новой схеме организации дорожного движения на Сакко и Ванцетти одна недоработка. Так, согласно знаку, одностороннее движение начинается сразу же за поворотом с улицы Горького, однако жители дома №32 по этой же улице при выезде из двора на улицу Сакко и Ванцетти формально становятся нарушителями, хоть и всего на десяток метров, так как вынуждены проезжать эти метры против одностороннего движения, чтобы выехать на улицу Горького. При этом никаких знаков при выезде с прилегающей территории у них не установлено.

- Естественно, в данном случае работает принцип разумности, и никто жителей дома штрафовать не станет, - пообещали в мэрии Владимира.

Городские власти заверили, что разберутся в этом вопросе — возможно, знак «Одностороннее движение» немного сместят, и тогда жильцам не придется становиться нарушителями поневоле. А остальным водителям придется быть внимательнее и привыкать к новой схеме дорожного движения.