Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом может вырасти на 40 процентов

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Во время новогодних праздников заболеваемость пошла на спад. Но это ненадолго, считают в «белом доме». Поводом для таких выводов стал новый штамм «омикрон», который активно «расползается» по российским регионам.

- По официальным данным, новый штамм на 70 процентов заразнее дельты. И в 2,5 раза чаще поражает даже самых маленьких детей в возрасте 3-5 лет. И хотя течение заболевания менее тяжелое, процент госпитализаций достаточно большой. Мы прогнозируем, что новый всплеск заболеваемости будет в течение двух недель, и наша задача — подготовиться к этому, - подчеркнул врио вице-губернатора Константин Баранов.

Тяжелее всего придется первичному звену. Заболеваемость коронавирусом может вырасти на 40 процентов, а лечиться пациенты будут на дому. Запас необходимых бесплатных лекарств в поликлиниках есть. Навещать больных будут волонтеры, они же будут доставлять продукты и необходимые медикаменты.

- Кроме того, мы подготовили ряд обсерваторий. Это учреждения, где можно будет изолировать людей, которые проходят стадию диагностического обследования и не болеют. Если новый вид вируса у них подтвердится, то их переведут на необходимое лечение, а если не подтвердится, то с рекомендациями выпишут домой. Пока в регионе нет ни одного случая, но мы уже направили несколько образцов на исследование, - сообщил Константин Баранов.

При росте заболеваемости обещают увеличить количество бригад скорой помощи, тем более что в регион поступило много новых автомобилей. А часть лабораторий переведут на круглосуточный режим работы, чтобы результат теста был готов уже на следующий день. К слову, сейчас объем тестирования катастрофически упал и составляет 117,9, хотя должно быть не менее 300.

Константин Баранов уверен, что если бы в области соблюдались все введенные ограничения, то заболеваемость была бы ниже. Однако маски никто не носит, перчатки не надевают, антисептиками не пользуются.

- Ну, не носите вы резиновые перчатки, наденьте хотя бы обычные. Или обработайте руки антисептиками. Нет, постоянно находятся отговорки - «у меня аллергия». Кстати, мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в автобусах раздавали бесплатные маски или повязки, - сказал Баранов.

Что касается возможного введения запрета на въезд во Владимирскую область, то, по словам чиновника, проконтролировать это невозможно. Зато не за горами новые ограничения. Если, конечно, ситуация совсем выйдет из-под контроля. Правда, в областной администрации пока не уточнили, о каких ограничениях идет речь.