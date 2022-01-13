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Политика12 января 2022 22:00

Первые 100 дней Александра Авдеева: что успел сделать врио губернатора

Вспоминаем самые яркие «дела» главы 33 региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Александр Авдеев на месте строительства инфекционного госпиталя. Фото со страницы Александра Авдеева в ВК.

Александр Авдеев на месте строительства инфекционного госпиталя. Фото со страницы Александра Авдеева в ВК.

4 октября вместо ушедшего в Госдуму Владимира Сипягина исполняющим обязанности губернатора Владимирской области назначили Александра Авдеева. Он приехал к нам из Калужской области. Сразу после январских праздников наступил первый психологический рубеж – сто дней управления регионом. Мы решили посмотреть, чем успел запомниться Александр Авдеев на новом посту. Тем более, что на днях он сам подвел итоги своего пребывания в 33 регионе на личных страницах в соцсетях.

Плюсик за госпиталь

К моменту приезда Авдеева в регион, у нас было все не очень хорошо с коронавирусом. Больницы были переполнены, а темпы вакцинации были так себе.

- В области не хватало мест для размещения больных, скорая помощь работала с тройной перегрузкой в тяжелейших условиях. Нехватка кислорода в больницах, отставание по вакцинации от соседних регионов на 2-3 месяца, - отметил Александр Авдеев.

Стало понятно, что без инфекционного госпиталя не обойтись. Авдеев нашел деньги в региональном бюджете, заручился поддержкой федеральных властей. На сегодняшний день мы имеем участок на территории Областной клинической больницы, проект на стадии котлована, идет заливка фундамента — если позволит погода, госпиталь будет готов к весне. Он должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

Благодарят нового главу и медики. Например, фельдшер Елена Малышева пишет о том, что последние 10 лет на станции скорой помощи - плачевная ситуация. И ни один из губернаторов не пытался урегулировать проблемные вопросы. Зато Авдеев приезжал три раза и пытался разобраться детально. В итоге для скорой срочно закупили дополнительных 44 автомобиля, три из которых – реанимобили. Также приобрели еще два автомобиля класса «С» для Владимирской и Муромской скорой помощи. Медики очень надеются и на другую помощь, в частности, на строительство нового здания станции скорой помощи.

Транспортный коллапс и ныне там

Шквал жалоб и гневных сообщений Александру Авдееву обрушился по поводу транспорта во Владимире. Люди пишут, что на дорогах областного центра — настоящий хаос. Кондукторов и водителей не хватает, автобусы постоянно ломаются, а на остановках приходится стоять по 40 минут. А летом жители отдаленных микрорайонов вообще едва не остались без средств передвижения. «Выручили» временные ПАЗики, которые запустила мэрия.

В первые же дни Александр Авдеев встретился с главой администрации Владимира Андреем Шохиным, побывал на предприятии «Владимирпассажиртранс». В итоге при содействии областной администрации мэрии удалось взять инфраструктурный кредит в 253 миллиона рублей на покупку 17 новых автобусов.

Александр Авдеев и Андрей Шохин обсуждают проблемы с транспортом. Фото со страницы Александра Авдеева в ВК.

Александр Авдеев и Андрей Шохин обсуждают проблемы с транспортом. Фото со страницы Александра Авдеева в ВК.

Однако тут надо признать, что это вряд ли приведет к реальному улучшению ситуации.

Бизнес «задобрили»

Еще одной болевой точкой стало общение областных властей с представителями общепита. С начала пандемии они яростно отстаивали свои права и делали все, чтобы не закрывали их кафе и рестораны, ибо после первой ковидной волны убытки общепит понес колоссальные.

Новый врио губернатора «пошел на уступки» бизнесу. Сначала он разрешил продлить работу кафе и ресторанов до часа ночи. В новогодние праздники заведениям разрешили работать со стопроцентной заполняемостью залов и даже ночью. Но при одном условии — посетители должны предъявлять QR-код о прививке или справку о перенесенном за последние полгода ковиде. Можно было и не проверять документы, но тогда разрешалась лишь 50-процентная посещаемость.

Обычных владимирцев и даже жителей других регионов Авдеев «подкупил» тем, что отменил повсеместное введение QR-кодов. Зато огорчил обманутых дольщиков, которые никак не могут въехать в дом с лишними этажами в Коммунаре. Врио губернатора предложил радикальное решение — снести лишние этажи. А на это нужны деньги (а застройщик – банкрот) и время, которое уже давно поджимает людей, вынужденных в течение нескольких лет снимать квартиры. Кроме того, те, кто все же заехали в свои квартиры и начали делать там ремонт, боятся, что из-за сноса будут повреждены коммуникации, лифты, кровля и несущие конструкции.

Авдеев на связи

Врио губернатора ввел новые традиции. В социальных сетях он отчитывается перед жителями о прошедшей неделе и решенных или взятых на карандаш проблемах. Кроме того, 3 декабря он впервые провел «прямую линию». Вопросы можно было оставлять в интернете, записывать на видео, звонить во время прямого эфира. В итоге поступило более двух тысяч обращений. И, конечно же, времени ответить на все не хватило. Однако злободневные темы поднимались. Например, жители Кольчугино жаловались на изношенные сети и отсутствие ФОКа, остро стоит вопрос переселения из аварийного жилья и оттока кадров, был вопрос про строительство школы в Веризино и другие. Вторую прямую линию Авдеев обещал провести на сто дней у власти. Однако сейчас он находится на больничном. Видимо, теперь уже ее проведут после выздоровления.

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