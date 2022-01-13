Во Владимире ликвидировано «великое стояние» в районе «Ленты»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Почти все новогодние праздники многие водители, следующие через Владимир, были неприятно удивлены внезапно образовавшейся пробкой, которая тянулась, по словам некоторых, иной раз от Юрьевца до пересечения Московского шоссе с проспектом Ленина. Многие связывали это с изменением работы светофоров. Но вот на днях затор на этом участке внезапно исчез.

Сюрприз под Новый год

Действительно, всему виной были изменения в режиме работы нескольких светофоров, которые находятся на въезде к гипермаркету «Лента», а также у перекрестка возле поворота на улицу Благонравова. Здесь пересекаются ключевые магистрали города — «пекинка» и проспект Ленина. Не удивительно, что это сразу сказалось на движении автомобилей.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», отвечающем за федеральные автодороги региона, объяснили произошедшее вовсе не сбоем, а целенаправленной сменой режима работы светофорных фаз.

- Нам поступило официальное письмо из областного УГИБДД по поводу изменения работы светофорных секций. В результате после каждой фазы мы сделали три секунды паузы, чтобы водители не выскакивали на перекресток и не допускали аварийных ситуаций, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Полянский.

По словам Александра Полянского, как только образовался затор, старую схему работы пришлось вернуть обратно, так что проблема исчерпана.

«Конфликтные фазы»

В отделе ГИБДД Владимира соглашаются, что обозначенный участок трассы действительно отличается аварийностью. Например, только за последние два года как минимум три ДТП с пострадавшими произошли на перекрестке у поворота на Госавтоинспекцию, а ДТП без пострадавших и вовсе происходят здесь по несколько раз в неделю.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

При этом в областной Госавтоинспекции уверяют, что письмо они писали, но лишь тогда, когда начались пробки, и с инициативой перемены фаз изначально не выступали. Хотя ранее им приходили бумаги от самих дорожников о том, что изменения необходимо произвести.

Как объясняют в ГИБДД, в конечном итоге вышло так, что новая схема фактически «украла» у водителей со всех сторон около 20 секунд, что в условиях интенсивного движения на «пекинке» весьма значительно.

- После того, как начались жалобы и массовые обращения водителей, мы направили письмо в Упрдор, и фазы светофоров снова были переработаны, - объяснил старший инспектор Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

В Госавтоинспекции добавили, что на сегодняшний день обновленной осталась лишь одна из фаз у поворота на их ведомство. Речь идет о выезде со стороны улицы Благонравова на Пекинку. Все остальные светофоры стали работать по старинке, и пробка действительно «рассосалась».

Мы выезжали к проблемному перекрестку. В настоящее время транспорт от Юрьевца до поворота на ГИБДД действительно следует без каких-то затруднений, включая светофор со стрелкой у поворота на «Ленту» в районе «Автодома». В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» объяснили, что в ближайшее время существующий порядок вещей менять здесь больше не собираются.