Во Владимирской области ряд управляющих компаний поймали на подделке подписей жильцов

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После новогодних праздников областная прокуратура предъявила ряд претензий к управляющим компаниям. И если о плохой уборке снега мы писали еще вчера, то теперь к ним добавились новые. Некоторые из «управляшек» 33 региона замечены в подделке документов.

Так несколько управляющих компаний подделали подписи жильцов пяти многоквартирных домов в решениях о смене управляющей компании. Признаки подлога обнаружили в протоколах общих собраний жителей, бланках для голосования с подписями жильцов и договорах на управление. Сами горожане подтвердили, что подписи в бланках решений для голосования и договоров не их, а собрания собственников не проводили. В результате возбуждено пять уголовных дел по факту подделки официальных документов. По части 1 статьи 327 УК РФ виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее прокуратура была крайне недовольна тем, как во Владимирской области чистят крыши и убирают дворы. За новогодние праздники контролирующий орган возбудил 39 административных дел из-за плохой уборки. Больше всего проблем было во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Селивановском и Собинском районах. Там за десять дней в уборке дворов и крыш домов от снега и наледи обнаружили 79 нарушений. Прокуратура Владимирской области за некачественную уборку снега во дворах и наледи с крыш возбудила 20 административных дел на управляющие компании. Теперь им грозит штраф. Граждане могут заплатить 800-4000 рублей, должностные лица – от 3 до 20 тысяч, а юридические - от 10 до 50 тысяч рублей.

Вообще владимирцы не раз жаловались на плохую работу управляющих компаний. Традиционно эти жалобы входят в тройку лидеров наряду с обращениями по поводу медицины и дорог. При этом большая часть недовольства касается содержания общедомового имущества, но в сезон снегопадов вырастает количество жалоб и на уборку.