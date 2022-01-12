В старый новый год владимирцев приглашают потанцевать и послушать джаз

Владимирский русский оркестр. Фото филармонии.

В ночь с 13 на 14 января наступит старый новый год. По традиции, коллективы Владимира готовят для жителей и гостей праздничную программу. Этот год не стал исключением.

13 января в 18.30 на концерт «STARый новый год с Владимирским русским оркестром» приглашает областная филармония. К этому выступлению музыканты готовятся особенно и всегда стараются удивить своих зрителей. В новой праздничной программе прозвучат известные мелодии, песни-премьеры и, конечно, красивые голоса. Цена — 350 рублей.

13 января в 18 часов Владимирская библиотека для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) приглашает на необычный ретробиблиотечник! Гости смогут услышать лучшие песни 80-90-х годов в исполнении музыкантов, принять участие в викторинах, сделать интересные снимки в фотозоне, поиграть в фанты. А модников и модниц просят открыть шкафы и одеться в стиле того времени. Вход свободный.

Tony Karapetyan Trio. Фото предоставлено ЦКМ.

14 января в 18.30 в Центре классической музыки выступит Tony Karapetyan Trio. В звучании переплетаются различные мотивы, характерные для пост-бопа, и одновременно ощущается утонченное влияние европейской музыкальной культуры. В авторском творчестве группы угадываются лиричный джаз Кекко Форнарелли, нордический пост-боп, присущий Эсбьерн Свенссон Трио и этнические мотивы произведений Грегори Прива. Музыканты не боятся сочетать разные метрические размеры, менять динамику и темп, работать с нестандартными музыкальными формами, создавая уникальные по выразительности произведения.

Владимирцам группа представит авторскую программу «Soviet Jazz». Родные и всеми любимые мелодии из советских кинофильмов («Берегись автомобиля», «17 мгновений весны») прозвучат для зрителей в необычной джазовой интерпретации. Цена билета — 450-550 рублей.

14 и 15 января в 20 часов в ресторане «Макс Брой» выступят мастера кавера – бойз-бэнд «The Balance». Они заработали известность, профессионально перепевая известные композиции. В их багаже есть все, начиная от рок-хитов и заканчивая самыми популярными танцевальными треками. Цена билета — 200 рублей.