Владимирских чиновников вооружили лопатами и отправили на уборку снега

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Нынешняя зима оказалась богата на снежные осадки, которые систематически «неожиданно» заваливают территорию региона. Несмотря на рапорты муниципалитетов о том, что снег убирается своевременно, прокуроры обнаружили массу нарушений именно в части уборки, и Владимир отнюдь не стал исключением.

Снежные рейды

- Ситуация с качеством зимней уборки населенных пунктов по области остается неудовлетворительной. Выявлены нарушения на территории Владимира, Коврова, а также Гусь-Хрустального, Селиванского, Камешковского, Киржачского, Петушинского, Собинского, Меленковского районов, - перечислили в областной прокуратуре.

В результате прокуроры зафиксировали в общей сложности 79 нарушений, в связи с чем внесли 34 представления, возбудили 39 административных дел и объявили 39 предостережений.

- По итогам совещания было решено держать данный вопрос на контроле прокуратуры и проводить совместные рейды с контролирующими органами, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Также в ведомстве особо подчеркнули, что в самом конце 2021 года немало нареканий высказали именно в адрес мэрии Владимира и отдельных управляющих компаний города. Сотрудники горпрокуратуры внесли 20 различных актов муниципалитету и управляющим компаниям за снежные завалы и опасные сосульки на крышах. На орехи досталось даже городскому отделу ГИБДД за отсутствие должного контроля за уборкой автомобильных дорог.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Все это имело место до прихода южных циклонов, обрушивших на владимирцев в ночь на 10 января очередную порцию снега и лишь усугубивших ситуацию. Уже с утра автолюбители областного центра вновь принялись откапывать машины, а пешеходы — тихо ругать дворников за полностью заметенные тротуары.

Вместо перерыва на обед

К 9 утра техника и дворники появились на центральных улицах города. Всего на уборку 10 января вышли несколько колонн комбинированных машин — оранжевых «КамАЗов» с ковшами и щетками в количестве 19 штук, курсирующих без остановки по главным магистралям Владимира. Также в уборке оказались задействованы 12 тракторов и восемь самосвалов. В общем же улицы и дороги Владимира в этот день убирали 52 единицы различной спецтехники и 64 дворника.

Однако на практике оказалось, что чистят все эти силы только главные улицы — если свернуть на периферию, в глаза бросаются тропинки, образовавшиеся на нечищенных тротуарах, и утопающие в снежном месиве автомобили. Многие владимирцы, не дожидаясь помощи от ЦУГД, сами вооружились лопатами и отправились откапывать придомовые территории, площадки у магазинов и просто заснеженные тротуары. Таким образом, число «дворников» увеличилось в разы.

В мэрии не стали отрицать, что ситуация с уборкой снега остается непростой, и признали критику прокуратуры и простых жителей вполне обоснованной.

- Прежде всего, речь идет о плохой уборке дворовых территорий и внутриквартальных дорог (дороги у жилых домов, относящиеся к управляющим компаниям — авт.), - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии уточнили, что ряд управляющих компаний города даже оштрафовали. Однако одними штрафами снег не уберешь, так что в мэрии придумали простой способ, как повысить эффективность муниципальных дорожников.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Учитывая достаточно сильный снегопад, прошедший минувшей ночью, было принято решение, что в обеденный перерыв сотрудники администрации выйдут на помощь коммунальным службам по расчистке территории. В первую очередь — остановок общественного транспорта. То есть, реально берем лопаты в руки — ничего страшного в этом мы не видим, - рассказал Александр Карпилович.

И действительно, 10 января в свободное от основной работы время чиновники провели с лопатами в руках. Правда, дело это было добровольным, и отправлялись на расчистку по одному человеку от подразделения, а не весь состав.

Кстати, такую практику новой не назовешь — владимирских чиновников и в прошлые зимы можно было встретить с лопатами на автобусных остановках.

КОНКРЕТНО

По вопросам уборки улиц Владимира жители города могут обращаться в «Центр управления городскими дорогами по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00), либо на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, с 0.00 до 1.00).

По поводу уборки дворов следует обращаться в свою управляющую компанию. Если они не принимают меры, то можно оставить жалобу на телефон «горячей линии» городского управления ЖКХ: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам «05», либо 53-11-48 круглосуточно.