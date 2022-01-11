За новогодние праздники во Владимирской области погибло 12 человек

Пожар в Курлово. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сама новогодняя ночь и Рождество во Владимирской области прошли спокойно, без происшествий, чего не скажешь об остальных праздничных днях. Люди гибли на пожарах и в ДТП.

«Игры» с огнем

С начала года во Владимирской области произошло 67 пожаров: 47 — в жилых домах, 10 — в нежилых строениях, по пять раз горел мусор и транспортные средства. На пожарах спасли 7 человек, трое получили травмы, шесть погибло.

По сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось на 14 процентов (в 2021 году в январские праздники их было 78), число погибших также сократилось - на три человека.

Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем (37 пожаров), неисправная электрика или электрическое оборудование (12) и неисправность печного отопления (4).

- Так в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в частном жилом доме в Камешково. Пожарные подразделения ликвидировали горение дома с пристроенной к нему баней и хозяйственной постройкой на общей площади 192 квадратных метра. При разборе были обнаружены останки хозяев дома — мужчины и женщины. По предварительной информации, причиной пожара послужила неисправность печи, - рассказал Руслан Блинов, первый заместитель начальника регионального МЧС.

На пожаре в Камешково погибло 2 человека. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Также днем 8 января загорелся частный дом в Курлово. В ходе тушения обнаружен погибший хозяин дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Дети гибли на дорогах

Неутешительна статистика и по ДТП. За новогодние праздники произошла 31 авария, в которой погибло 6 человек (среди них 2 ребенка) и 54 получили травмы разной степени тяжести, в том числе 10 несовершеннолетних.

121 водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо отказался проходить освидетельствование. С участием нетрезвых водителей произошло три ДТП.

Так, 1 января на 70 километре автотрассы «Владимир — Муром — Арзамас» в Судогодском районе водитель автомобиля «Киа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Ниссан». Несовершеннолетняя пассажирка «Ниссана» погибла. Также еще один несовершеннолетний, ехавший в этой машине, оба водителя и 47-летний пассажир «Киа» госпитализированы.

Еще одна смертельная авария в первый день нового года случилась в Муромском районе. По предварительным данным, столкнулись автомашины «Лада Приора» и «Шкода». Оба водителя погибли, а несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.

Фото с сайта УМВД России по Владимирской области.

2 января на 118-м километре дороги «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» 39-летняя женщина за рулем «Киа Рио» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту РАФ4». Погиб 14-летний ребенок, ехавший в «Тойоте», также травмы получил 3-летний ребенок, еще один взрослый пассажир и водитель. В «Киа» травмы получили 4 ребенка разного возраста и женщина-водитель.

Снова без света

Перебои с электричеством начали преследовать жителей региона еще в конце прошлого года. И уже в новогоднюю ночь без света остались жители Загородного. Пришлось встречать праздник при свечах. Может романтично, но совсем непрактично.

1 января в Селивановском районе из-за налипшего снега и нависших ветвей деревьев произошло повреждение ЛЭП. На место стягивались ремонтные бригады из нескольких ближайших районов региона. К вечеру без света оставались только пять населенных пунктов. Ко 2 января электричество было полностью восстановлено.

Из-за обильного снегопада и потепления в первые дни января среди обесточенных оказались населенные пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.

4 января из-за упавшего дерева свет снова погас в деревнях Селивановского района - Карелкино, Наговицыно, Захарово, Савково и Глебово, в которых проживает 40 человек.

5 января в Вязниковском районе произошло отключение электроснабжения в деревнях Фомина рамень, Дружная и Усады, в которых проживает 270 человек. Обрыв линии электропередачи снова произошел из-за падения дерева.

К утру 7 января без света были 6 населенных пунктов в Селивановском, Киржачском и Собинском районах. К обеду отключилось электричество в деревнях Лазаревка, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровское Гусь-Хрустального района, в которых проживает 51 человек. Причиной перебоев стали упавшие на провода деревья.

8 января из-за замены проводов и опор на 3 часа приостанавливалось электроснабжение в шести населённых пунктах Судогодского района.

Утраты

Также эти январские праздники запомнятся и смертью многих известных жителей Владимирской области.

3 января на 63-м году жизни скончался Михаил Повх, известный врач, на протяжении 14 лет возглавлявший горбольницу №4 на улице Каманина во Владимире и создавший там сосудистый центр. Доктор проработал в системе здравоохранения Владимирской области 34 года, начав свой трудовой путь врачом-терапевтом, работал заместителем заведующего отделом здравоохранения в администрации города Владимира.

4 января ушла из жизни Екатерина Павловна Марычева, завкафедрой «Иностранные языки профессиональной коммуникации» ГумИ ВлГУ. Выпускница факультета иностранных языков Владимирского пединститута, работала во Владимирском госуниверситете с 1974 года, всю свою жизнь посвятив педагогической деятельности. В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. По ее инициативе как заведующей кафедрой была открыта подготовка по направлению бакалавриата «Лингвистика», по программам дополнительного образования «Языковая школа» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Марк Айзикович Фурман. Фото: Александр СИМКИН

5 января в одной из московских клиник после продолжительной болезни скончался Марк Айзикович Фурман - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, эксперт-криминалист бюро судебно-медицинской экспертизы по Владимирской области, писатель и журналист. С 1968 года он работал на различных должностях во Владимирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, более 25 лет заведовал медико-криминалистическим отделением бюро. Марк Фурман – автор более 80 научных работ по различным вопросам судебной медицины и криминалистики. Автор 20 книг, вышедших в разные годы в Москве, Владимире, Ярославле, Смоленске, Варшаве. По сюжетам Фурмана и его сценариям во Владимире и Москве снимался 12-серийный телефильм «Эксперты», документальный телефильм «Охота на Слонов», кроме того, Фурман — соавтор сценария «Тайна Ганиной ямы» о расследовании гибели царской семьи.