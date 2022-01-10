Стройки года: что возвели во Владимире в 2021 году

Вертолетная площадка у ОДКБ. Фото департамента здравоохранения.

В ближайшие годы во Владимире обещают построить новую поликлинику в Загородном, современные школы, торговый центр «Леруа Мерлен» и офисно-деловые центры, а также создать новый парк вместо заброшенных коллективных садов. Но это только планы. Пока их обсуждают, мы вспомнили, какие долгожданные проекты завершили в этом году.

Вертолетная площадка у ОДКБ

Вертолетную площадку у областной детской клинической больницы построили в этом году, первый вертолет с московскими медиками она приняла в августе – они эвакуировали тяжелобольного ребенка. Размер площадки – 30 на 30 метров. Посадки и взлет доступны как днём, так и ночью, поскольку площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками. Кстати, ее строительство, ставшей второй в городе, вызвало бурю эмоций: местные жители боялись, что она лишит их покоя.

Патриотический сквер

Фото администрации города Владимира.

Владимир обогатился новым общественным пространством, создать которое планировали несколько лет. Патриотический сквер открыли на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мира, вырубив деревья в бывшей зеленой зоне и установив на их месте образцы исторической и действующей военной техники. Впрочем, сквер ещё не закончен. На втором этапе в нем появится фонтан и выставочный павильон с Книгой Памяти в честь жителей Владимира, не вернувшихся с Великой Отечественной войны и из «горячих точек».

Рпенский проезд

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Формально дорога ещё не готова, но сил и денег на нее в этом году потратили немало и было бы нечестно не отметить ее. Работы по строительству Рпенского проезда, стоимость которого превышает два миллиарда рублей, начались в конце 2020 года, в январе 2021 года прокладка дороги велась и в выходные, и в праздничные дни. Но к концу 2021 года строительство Рпенского проезда, дублирующего единственную магистраль между центром Владимира и микрорайоном Доброе, замедлилось. По словам врио губернатора Александра Авдеева, стройка по срокам отстаёт почти на год, а значит, к концу 2023 года, как планировали, ее не сдадут.

Перемычка Чапаева и Сперанского

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Между улицами Нижняя Дуброва, Василисина, Сперанского и Чапаева построили крупную дорожную развязку по типу магистрали. Чапаевский тупик “пробили” и соединили с улицей Сперанского. По мнению городских властей, это разгрузит Верхнюю Дуброву от пробок и распределит транспортные потоки равномерно. Ждали перемычку несколько лет, но, когда она появилась, вопросы у жителей остались: им убрали исторически сложившийся переход между домами №1 по Василисина и домом №62 по улице Пугачева. Правда, после протестов жителей его вернули.

Парк «Добросельский» и площадка в Центральном парке

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Осенью после второго этапа благоустройства открыли парк «Добросельский». Напомним, что ремонт длился с конца мая, и изначально горожанам было обещано, что популярное место отдыха жителей Доброго будет закрыто всего на месяц, но работы велись до начала октября.

В рамках второго этапа в парке провели работы на инженерных сетях, сделали кольцевые велодорожки, проложили аллеи, смонтировали уличное освещение, обустроили главную площадь и построили современный скейт-парк. В рамках третьего этапа, который пройдет в 2022 году, инфраструктуру «Добросельского» дополнят сценой, площадками для аттракционов, пунктами проката и киосками общепита, установят административно-хозяйственный корпус и достроят главный вход. По предварительным расчётам, на это будет потрачено около 65-70 миллионов рублей.

Также под новый год преображение коснулось и Центрального парка, где открыли новую детскую площадку с качелями, каруселями, качалками, додекаэдром для лазанья и разными "лазилками" с верёвочными и винтовыми элементами.

Школа в Коммунаре и детские сады

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

1 сентября в Коммунаре торжественно открыли новое здание 46-й школы. Это большой современный комплекс с бассейном, где дети смогут не только учиться, но и дополнительно заниматься, развивая свои таланты. Власти города сочли проект очень удачным, поэтому до 2025 года в городе планируют построить три аналогичных школы. Они появятся в Веризино, Юрьевце и на проспекте Строителей, где активно возводят новые многоэтажки. Также в этом году в областной столице достроили и сдали большой трехэтажный садик в Веризино, а также ясли на улице Большая Полянка в Сновицах и на улице Тихонравова.