Культурные итоги года-2021 во Владимирской области: новый директор ВСМЗ и «ненужный» театр драмы

Сергей Рыбаков. Фото ВСМЗ.

В 2021 году было немало культурных собтий, несмотря на то, что коронавирус всячески пытался им помешать. Какие-то из них были грустными, какие-то - веселыми, какие-то яркими, а какие-то - пафосными.

Потеря года

8 марта на 62-м году жизни умерла Татьяна Полякова, известный автор авантюрных детективных романов. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но так и не смогла его победить. Писательница умерла от онкологии у себя дома в родном Владимире. В конце января она приступила к роману из серии «Я и Владан Марич», которого с нетерпением ждали ее поклонники, но закончить не успела.

. Татьяна Полякова. Фото: Ольга МАКАРОВА

В октябре в «Палатах» прошел вечер памяти, посвященный писательнице. Пришли родные, друзья, в том числе известный автор детективов Татьяна Устинова, а также поклонники творчества.

Муж и сын Татьяны Поляковой передали в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику личные вещи, рукописи — больше 300 тетрадей. Они стали частью выставки «Книги, рожденные во Владимире». В планах ВСМЗ - создание литературного музея, в котором достойное место займут вещи и рукописи автора авантюрных романов.

Перемены года

Как гром среди ясного неба стала новость о том, что Министерство культуры досрочно уволило генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлану Мельникову без объяснения причин. Она возглавляла учреждение с 2010 по 2016 год и после двухлетнего перерыва вновь стала его руководителем 11 декабря 2018 года.

Новым директором стал бывший член Совета Федерации Сергей Рыбаков, которого несколько лет назад прочили на должность губернатора Владимирской области.

Светлана Мельникова оставалась без работы полгода, в октябре она возглавила один из старейших в России музеев — Псково-Изборский.

Презентация года

2 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве состоялся концерт-презентация международного фестиваля «Музыкальная экспедиция».

Фестиваль впервые прошёл во Владимирской области в 2014 году. Авторами идеи проекта выступили известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов, директор владимирского Центра классической музыки, художественный руководитель и главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин и директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

С 2016 года проект вышел за пределы Владимирской области: концерты музыкантов-передвижников состоялись также в Санкт-Петербурге и Рязанской области. С 2017 года опыт владимирцев переняли в Вологодской области, в 2019 году – в Карелии. В 2021 году фестиваль охватил рекордное число российских регионов. Концерты прошли в 33 регионе, Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.

Событие года

Дом Ольги Розановой во Владимире был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Напомним, всемирно известная русская художница-авангардистка Ольга Розанова родилась в 1886 году в городе Меленки, позже переехала во Владимир. Долгое время дом, где во Владимире жила знаменитая художница, считался утраченным, большинство историков и краеведов считали, что он не сохранился. Но в 2017 году известный владимирский краевед Алексей Арескин, изучая архивы, доказал: именно в центре города, в доме №10 на улице Музейной (до 1927 года улице Борисоглебской), который стоит и сегодня, жила семья Розановых.

Дом Ольги Розановой. Фото Госинспекции по охране культурного наследия.

Сейчас здание находится в частной коллективной собственности, в нем проживает пять семей, а также расположена общественная организация Розановский центр. Энтузиасты, стремящиеся сохранить память о художнице, несколько лет бились, чтобы родной дом Ольги Розановой признали памятником. Они надеялись, что после этого в здании не только разместится музей художницы и ее богатый архив, но и появится центр современного искусства. Наконец, это удалось.

Спектакль года

Актер Владимирского театра драмы Александр Аладышев поставил спектакль-мистерию «Чернобыль. Путешествие с ангелом» в заброшенном цехе ТЭЦ на улице Большой Нижегородской. Помог ему в этом белорусский режиссер Дмитрий Тишко и композитор Иван Гребенщиков.

Создатели спектакля о Чернобыле брали интервью у участников ликвидации. Фото предоставлено организаторами.

Сценарий спектакля написан на основе воспоминаний очевидцев трагедии. Создатели проекта брали интервью ликвидаторов, журналистов, врачей, ученых, обычных жителей, использовали официальные документы, а также отрывки книг Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва».

В спектакле принимал участие мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря. Он исполнил древние православные песнопения. В планах — создать видеоверсию спектакля для показа его в школах.

Фестиваль года

В этом году во Владимире прошло масштабное культурное событие — трехдневный книжный фестиваль «Китоврас», гостями которого стали известные российские писатели, например, Андрей Усачев, Ирина Зартайская, Павел Басинский, Майя Кучерская, критики, издатели, просветители и культурологи.

Фестиваль Китоврас прошел в областной научной библиотеке.

На книжной ярмарке более 40 российских издательств представили свои новинки, а в лекториях прошли открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии.

Изюминкой фестиваля стало выступление актера театра и кино Александра Олешко. Он прочитал сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета «Мелодион» в Центре классической музыки, а на сцене Областного дворца культуры московский театр «Школа современной пьесы» показал спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.

Выставка года

В «Палатах» открылась выставка, посвященная художественному собранию бывших владельцев имения в Муромцево. Впервые было представлено более 130 музейных предметов из усадебного собрания. Некоторые вещи никогда не экспонировались ранее – живопись, скульптура, коллекционное оружие, многие предметы мебели.

Выставка Замок в Судогодских лесах. Фото ВСМЗ.

Живописную часть коллекции составляют, в основном, полотна отечественных живописцев, выпускников Академии художеств последней четверти XIX – начала XX века. Предметы декоративно-прикладного искусства представлены изделиями, модными в эпоху модерна: французской бронзой, фарфором, гобеленами, итальянским мрамором, образцами восточной керамики и другими предметами, украшавшими когда-то необычный усадебный дом, напоминавший средневековый замок.

Кроме того, «Замок в Судогодских лесах» – первая выставка музея-заповедника, экспонаты которой оснащены аннотациями с QR-кодами. Благодаря ним, по ссылке можно ознакомиться с полной информацией о предмете. Как в текстовом, так и в аудио-формате.

Награда года

Мастерица из Владимира Елена Дьячкова получила кукольный Оскар на международной выставке в Москве. Она представила на ней коллекцию, которая появилась благодаря участию в конкурсе «Пусть это будет Фаберже» - «Карл в кресле с капюшоном», «Полли и Серж. Летний день», «Гусь Себастьян. Счастливчик». Кроме кукол, Елена Дьячкова представила и два больших арт-кресла - «Английский сад или первая любовь» и «Маленький принц». Вся коллекция из пяти работ была выполнена за одиннадцать месяцев.

Елена Дьячкова. Фото из личного архива героини.

Работа «Полли и Серж. Летний день» получила на выставке награду «Пандора Платинум» или кукольный Оскар. Сама Елена говорит, что о такой награде можно было только мечтать. Но останавливаться на достигнутом она не намерена. Хочется освоить новые техники, чтобы радовать окружающих еще более волшебными работами.

Провал года

В течение всего года велись разговоры о «реанимации» Владимирского областного театра драмы. Из федерального бюджета согласились выделить почти 730 миллионов рублей. На эти средства планировали обновить здание, которое горело в прошлом году, переложить инженерные сети, установить современную пожарную сигнализацию и обновить интерьер. Кроме того, театр хотел закупить оборудование для создания 3D декораций. Ожидалось, что театр начнут ремонтировать уже в этом году. Освоить предстояло около 250 миллионов рублей. Однако ни один участник на торги не заявился. Хотя они проводились дважды.