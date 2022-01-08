Спортивные итоги 2021 года: олимпийские медали владимирских спортсменов и успех «Торпедо» в Кубке России спустя 10 лет

Ангелина Шкатова. Фото: Виктория СУХОВА

Очевидно, что минувший год прошел под эгидой Олимпийских игр. Сначала владимирские спортсмены упорно готовились, чтобы на нее попасть, потом выбивали себе медали и, наконец, принимали поздравления. Кто же из владимирских спортсменов оказался на пьедестале в 2021 году?

Достижение года

В составе российской сборной в Токио выступали четверо владимирских спортсменов: представители спортивной гимнастики Александр Карцев, Артур Далалоян и Ангелина Мельникова (двое последних выступали за два региона, в том числе и за наш), а также представительница художественной гимнастики Ангелина Шкатова.

Кроме того, в резерве мужской сборной по спортивной гимнастике были еще два владимирца — Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов. Но в Токио они так и не попали.

Александр Карцев. Фото: Виктория СУХОВА

Александру Карцеву не удалось пробиться в финал соревнований. Гимнаст перестарался и упал, выполняя упражнение на перекладине. Зато другие спортсмены проявили себя и принесли 33 региону несколько медалей. Артур Далалоян в командном многоборье завоевал золотую медаль. Сделать это ему не помешала даже серьезная травма, полученная всего лишь за несколько месяцев до соревнований. Повторили успех мужской сборной и девушки. Ангелина Мельника в составе команды завоевала золото, а также две бронзовые медали — в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.

Серебряную медаль принесла уроженка Владимира Ангелина Шкатова, которая выступала в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Награда вызвала много споров. Российский тренер Ирина Винер-Усманова уверена, что девушек засудили и специально отдали победу сборной Болгарии.

Ангелина Мельникова. Фото: Виктория СУХОВА

После успеха на олимпийских играх Ангелина Мельникова и Ангелина Шкатова посетили областной центр, где пообщались с юными спортсменами. Также их чествовали в «белом доме». Все спортсмены получили неплохие премии: Артур Далалоян — 1,5 миллиона рублей, Ангелина Мельникова — 2,5 миллиона, Ангелина Шкатова — 1 миллион, Александру Карцеву в качестве поощрения за красивый дебют и аванса будущих побед вручили 100 тысяч рублей. Также юному спортсмену предоставили служебную квартиру. До этого гимнасту приходилось ютиться на съемном жилье.

Проявила себя на Паралимпиаде в Токио и пауэрлифтер Вера Муратова. В весовой категории до 79 кг она заняла третье место. Результат владимирской спортсменки — 132 килограмма.

Возвращение года

После четырехлетней дисквалификации в большой спорт вернулся богатырь из Карабаново Алексей Ловчев. Выступая на Чемпионате России в Ханты-Мансийске, он поставил два новых рекорда России. Первый рекорд Алексея в рывке составляет 192 кг, второй рекорд в упражнении «толчок» — 232 кг.

Большие надежды на спортсмена возлагали на Чемпионате мира в Ташкенте. Но старые травмы, а также ковид, которым Алексей переболел в сентябре, не позволили ему подняться на пьедестал. Он попал в шестерку сильнейших спортсменов, заняв пятое место.

Прорыв года

Впервые за десять лет владимирское «Торпедо» смогло пробиться в групповой этап Кубка России (аналог 1/16 финала в прошлые годы). По итогам жеребьевки, черно-белые попали во вторую группу. Вместе с владимирцами там оказались «Камаз» (Набережные Челны) из ФНЛ и «Урал» (Екатеринбург) из Премьер-Лиги. И хотя обыграть команды не удалось, но болельщики все равно остались довольны. Зрелищных игр с командами высокого уровня владимирцы не проводили давненько.

. Фото: Виктория СУХОВА

Что касается Чемпионата России, то черно-белые выглядели не лучшим образом. В шестерку сильнейших команд «Торпедо» не попало. И теперь будет играть в утешительном турнире.

Сделка года

Никита Кривцов. Фото с официального сайта "Краснодара".

Среди успехов «Торпедо» - выгодная «сделка» по продаже игрока. Если раньше руководство команды не продавало футболистов больше, чем за 300 тысяч рублей, то на этот раз владимирца Никиту Кривцова отдали в «Краснодар» аж за 20 миллионов рублей. И это неокончательная цифра. Сыграет он десять матчей за «Краснодар» - придет еще 5 миллионов, сыграет в еврокубках – еще 10 миллионов. В конечном счете, клуб может получить за перспективного 18-летнего парня около 40-50 миллионов.

Память года

В день столетия Заслуженного тренера СССР Николая Толкачева на доме №32 по улице Большая Нижегородская появилась бронзовая доска в его честь. Автором ее стал известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. На доске мы видим Николая Толкачева на фоне брусьев и колец. Взгляд его устремлен куда-то вдаль. Таким его и запомнили коллеги, друзья, родственники.

Доска Николаю Толкачеву. Фото: Виктория СУХОВА

Напомним, что в 2011 году на этом доме появилась памятная доску в честь гимнаста Николая Андрианова, наставником которого и был Николай Толкачев.

Перемены года

В стартовавшем чемпионате России по волейболу, в Высшей лиге «Б», единственной профессиональной командой по волейболу из Владимирской области вновь стал ВК «Муром». Но в этом году команда сменила пол. Теперь в волейбол играют женщины! Возглавляет клуб главный тренер Антон Лутошкин.

ВК "Муром". Фото из официальной группы ВКонтакте.

Из 16 проведенных в чемпионате игр команда выиграла 12. Это на 3 меньше, чем у лидера соревнований, череповецкой «Северянки-2». «Муром» на второй позиции.

Матчи шестого тура состоятся 20 - 23 января 2022 года. «Муром» проведет их в Воронеже, где его соперниками будет местный одноименный клуб, а также «Брянск».