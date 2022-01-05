Самые громкие ЧП во Владимирской области в 2021 году: горели общежития и рушились элеваторы

Пожар в общежитии Коврова на улице Социалистической. Фото Натальи Никитиной/Ковровский ПСГ.

Подводя итоги года, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин уточнил, что в целом прошедшие 12 месяцев были относительно спокойными — ни одной крупной чрезвычайной ситуации не произошло. И, тем не менее, несколько ЧП, случившихся в регионе, имели серьезные последствия и общественный резонанс.

3300 пожаров

По сведениям регионального главка МЧС, в регионе произошло 9 ситуаций, имевших статус ЧП, но все они связаны или с африканской чумой свиней, или с ДТП. Также за 12 месяцев было ликвидировано более 3300 техногенных пожаров, а в целом подразделения МЧС выезжали на те или иные происшествия около 15 тысяч раз.

- Тем не менее, удалось добиться сокращения числа погибших с 95 в 2020 году до 70 в 2021-м. Было спасено 225 человек, эвакуировано более 3000 граждан, а также спасено более 380 животных, - резюмировал генерал-майор Купин.

Также сотрудники МЧС участвовали в ликвидации более 1200 ДТП и деблокировали из разбитых машин 97 человек.

Что до природных пожаров, то в регионе было зафиксировано более 500 палов сухой травы, а также на территории региона произошел 101 лесной пожар, общая площадь которых оказалась сравнительно небольшой — 75 гектаров. Кроме того, 19 раз горели торфяники на общей площади в 6 гектаров.

Казармы в огне

Первым крупным происшествием в регионе стал именно техногенный пожар, который случился 4 января 2021 года в Собинке на улице Рабочий проспект. Там загорелся дом №7 — одна из знаменитых Собинских казарм, являющихся объектом культурного наследия региона.

Собинские казармы. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 5.48 утра, общая выгоревшая площадь составила 1500 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, но огонь уничтожил чердак и как минимум семь комнат на третьем этаже. Из дома были эвакуированы 80 человек, а на тушение привлекалось 35 сотрудников МЧС и 11 пожарных машин. После этого региональные власти занялись вопросом расселения погорельцев. Кстати, это уже не первый случай, когда Собинские казармы горят, и всякий раз жильцы страдают из-за особого статуса своих домов, которые нельзя ремонтировать без специальных разрешений.

Трагедия в Кольчугино

Вечером 18 января беда случилась в Кольчугино. Во время пожара в квартире многоэтажки на улице Максимова 39-летняя хозяйка выпрыгнула с высоты шестого этажа вместе с 6-летней дочкой. К сожалению, женщина погибла, а девочка получила переломы.

Следователи регионального СК возбудили уголовное дело. Как выяснилось, погибшая хозяйка неверно переоценила опасность и приняла решение спрыгнуть, хотя профессиональные пожарные впоследствии заверили, что необходимости в этом не было. Тем не менее, из-за сильного дыма в момент пожара из дома пришлось эвакуировать 25 человек.

В результате девочку сперва доставили в Областную детскую клиническую больницу, а затем направили на дальнейшее лечение в Москву.

Автобусы и грузовики

Ушедший год запомнился сразу несколькими серьезными ДТП с участием автобусов. Первое из них случилось 14 февраля на 145 километре трассы М-7. Около половины шестого утра микроавтобус из Чувашии, ехавший в Москву, врезался в попутный большегруз. В результате водитель микроавтобуса погиб, а два его пассажира были госпитализированы.

А уже 17 февраля на 169 километре М-7 в Собинском районе таким же образом столкнулся с грузовиком автобус, который перевозил рабочих на местное предприятие. В результате обошлось без погибших, но водитель автобуса и трое его пассажиров попали в больницу.

Следующая серьезная авария с автобусом «Неоплан», перевозившим группу туристов из Вологды, случилось в Александровском районе на трассе М-8 «Холмогоры» ночью 14 августа.

ДТП в Александровском районе. Фото пресс-службы областного УМВД.

Сценарий был аналогичным — автолайнер «догнал» грузовик с песком и ударил его в заднюю часть. В результате пострадали 22 человека, 16 из них были госпитализированы. К счастью, травмы оказались не сильными.

Четвертое ДТП с автобусом, и снова из Чувашии, случилось на М-7 на Южном обходе Владимира ночью 21 октября. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», ехавший в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоявший на обочине грузовик «Скания». Четыре человека, находившихся в автобусе, погибли, еще шестеро оказались в больнице.

Последнее крупное ДТП с автобусом произошло в Коврове 6 декабря. Здесь в обеденное время на перекрестке улиц Гагарина и Челюскинцев «ПАЗ», ехавший по маршруту №2, не разъехался с мусоровозом. В результате травмы получили 10 пассажиров маршрутки, включая троих детей. Шесть человек были госпитализированы, включая ребята 11 и 13 лет. К счастью, травмы большинства пострадавших оказались не сильными.

ДТП в Коврове. Фото Натальи Никитиной/Ковровский ПСГ.

Подрыв года

Пожалуй, самым громким ЧП во всех смыслах слова стало происшествие в Муроме, где днем 23 марта взорвали местный элеватор. Первую его часть подорвали еще в сентябре, и все прошло благополучно, но в марте подрыв пошел не по плану — часть конструкции при падении рухнула на проезд Куйбышева, оборвав провода линии электропередач и серьезно повредив тепломагистраль, из-за чего весь центр города остался без отопления и горячей воды. Помимо этого, связисты сообщали о неполадках в телефонной линии. К счастью, никто из людей не пострадал, но коммунальщикам очень долго пришлось восстанавливать последствия «быстрого» сноса элеватора.

Фото из группы "Подслушано в Муроме/Муром".

Герои года

Наконец, не обошлось в нынешнем году и без благородных поступков со стороны простых жителей Владимирской области. Так, 3 августа в Коврове во время крупного пожара в общежитии на улице Социалистической, когда выгорела вся крыша и весь верхний этаж здания, водитель Дмитрий Власов, оказавшийся в этом доме в момент пожара по делам, спас оказавшегося в эпицентре пожара мужчину, буквально вытащив его из полной дыма и огня комнаты. Дмитрию помогали в этом двое товарищей.

Илья Назаров. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще один героический поступок совершили жители Мурома Илья Назаров и Иван Пеженков во время пожара в доме №3 по Октябрьскому переулку 31 августа. Парни совместными усилиями спасли семью со второго этажа, а также помогли соседям отогнать подальше автомобиль. Кроме того, Илья спас собственную бабушку, которую вытащил на руках из окна.

Иван и Дарья Пеженковы показывают на окно, с которого вытащили семью. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако самым обсуждаемым героическим поступком года стал подвиг гусевчан Александра Желтухина и Дмитрия Смирнова. Днем 30 апреля на выезде из Гусь-Хрустального девушка на кроссовере упала в реку и начала тонуть. Первым бросился на ее спасение проезжавший мимо Дмитрий, а вскоре к нему присоединился Александр, который тоже ехал мимо. Мужчины буквально в последний момент смогли выломать люк и достать девушку, прежде чем автомобиль затонул.

Герои из Гуся. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оба в декабре получили награды от губернатора Владимирской области и начальника регионального ГУ МЧС.