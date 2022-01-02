Животные 2021 года: Во Владимире появился экзотариум, а под Муром переехал звезда ютуба — Ижмарин

Конь Ижмарин. Фото: Виктория СУХОВА

В прошедшем году то и дело появлялись любопытные новости, касающиеся животных. И практически все они со знаком плюс. Чем же радовали нас братья наши меньшие?

Место года

В здании, где раньше располагался Американский дом, открылся первый стационарный зоопарк, где можно увидеть экзотических животных. Значимое и принципиальное отличие открывшегося во Владимире экзотариума в том, что он создан не забавы ради, а для сохранения и содержания рептилий, амфибий, беспозвоночных, млекопитающих, рыб. Животные здесь живут сытно и вольготно — в условиях, приближенных к реальным. Создал экзотариум житель Владимира — Александр Безруков с друзьями.

Сейчас в экзотариуме больше 100 видов животных — игрунки, белки, пауки, куница, чилийские белки дегу, сурикат, морские свинки, крысы, хомяк, рыбки. В специальной комнате со световым режимом живут ночные животные — шиншиллы, нильские крыланы (летучие собаки) и сахарные поссумы. В другой комнате обитают лягушки, жабы, пауки, тараканы, скорпион. Есть зал, где живут змеи — питоны и удавы, черепаха, кайман и игуаны.

Игуана Ржавый. Фото: Виктория СУХОВА

Организаторы хотят и дальше расширять экспозицию, но есть проблемы с финансами. Организаторы просят помощи у областной администрации, но пока не получили ответа.

Зимовка года

В начале октября ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН впервые обнаружили на территории старого карьера в Дюкинском заказнике редкие виды летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Владимирской области. Это ночница Наттерера, бурый ушан и ночница Брандта

Летучая мышь. Фото Виктора Степанова.

Теперь с большой долей вероятности можно говорить в пользу зимовки рукокрылых в глубоких расщелинах обнажений известняка в этом районе. Раньше на территории области о таких зимовках известно не было. Да и вообще на территории Центральной России благоприятные условия для зимовок летучих мышей встречаются крайне редко. Дюкинский заказник, который располагается в Судогодском районе, является как раз таким, одним из немногих, уникальных мест, поскольку здесь есть глубокие трещины в скалах, и при этом достаточно низкий уровень антропогенной нагрузки, благодаря режиму заказника.

Семья года

Некоторое время назад считалось, что в леса Владимирской области заходят медведи из других регионов, но сейчас с уверенностью можно сказать, что у нас на некоторых территориях медведь живет постоянно.

На северо-востоке области, в Вязниковском и Гороховецком районах, появилась постоянная семья — медведь, медведица и медвежата. Они попались в фотоловушку Клязьминско-Лухского заповедника. При этом специалисты не исключают, что мишек может быть еще больше — возможно, они размножаются не первый год, и теперь в местных лесах обитают мишки разных возрастов.

Медведь в фотоловушке.

«Нападение» года

В Гусь-Хрустальном районе сняли на видео дикого зубра, гуляющего на местных деревенских картофельных полях. Жители деревни Труфаново, которая граничит с национальным парком "Мещера", испугались опасного соседа и начали на него жаловаться. Говорили, что зубр вел себя агрессивно.

В нацпарке «Мещера», где пытаются сохранить редких животных, и, в том числе, поэтому выпустили зубров на вольный выгул, не увидели в таком визите ничего необычного: могучий зверь просто вышел к людям в поисках пищи — картошки, оставшейся на пашнях. Сотрудники парка уверены, что зубр не терроризировал деревню, а в агрессии животных во многом виноваты сами люди. Например, они первыми кидают в зубров бутылками или, подзывая к себе животных, которые привыкли к людям и не боятся их, стараются обидеть.

Переезд года

Полгода назад в Коми родился жеребенок необычного окраса — белый с пятнышками, как у далматинца. Новость о нем облетела всю страну. За судьбой необычной лошади следили многие заводчики. Но купить Ижмарина удалось клубу «Зеленая Слобода», который находится в селе Борисоглеб Муромского района.

Поначалу жеребенок переживал, ведь до этого он не разлучался с мамой. Но после того как его пустили к сверстникам, быстро освоился. Говорят, что у него ангельский характер. Ижмарин очень ласковый и общительный жеребенок, похож на ребенка — любит залезть в карманы, пошуршать пакетом, погрызть шнурки. Привык к вниманию людей, как-никак звезда интернета.

По словам заводчика Марины Анохиной, их главная цель — вывести лошадь среднего размера. Для этого и купили «далматинца» Ижмарина.

Рождение года

Месяц назад все в той же «Зеленой Слободе» произошло настоящее событие. Кобыла Домино родила леопардового кучерявого жеребенка. Малыша назвали Тартан, что в переводе означает «орнамент». У малыша шерстка похожа на плюшевое одеялко, такая же мягкая и кучерявая. Тартан очень активный и любопытный. Судьбой необычного малыша уже начали интересоваться заводчики со всей страны. Но в «Зеленой Слободе» еще не решили, что с ним делать, ведь разводить кучерявых лошадей не собирались. Говорят, что пока жеребенку нужно подрасти, а там будет видно.

Планы года

В регионе решили построить приют для бездомных животных. Участок выбрали в Суздальском районе. Через два года там планируется возвести здание на триста голов бродячих зверей. Техническое задание на проектирование уже готово, в ближайшее время объявят конкурс, а полностью проект будет готов в следующем году. Кстати, кроме здания на участке должен быть забор, площадки для выгула, зелень.

Это лишь первый из трех запланированных областными властями приютов в регионе. По двум остальным пока нет никакой конкретики - ни по месту их расположения, ни по срокам ввода.