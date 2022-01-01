«Битва снеговиков» и «Самовар-пати»: чем заняться владимирцам в новогодние праздники

Битва снеговиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние праздники — лучшее время для прогулок и снежных забав. Все парки города приготовили для владимирцев развлекательные программы. Выбирайте на любой вкус и возраст!

Парк «Дружба»

2 января в 12 часов состоится детский праздник "Сказка зимнего парка". Начнется он сказкой-мюзиклом «Емелино счастье» по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». Неизменными персонажами сказки станут Дед Мороз и Снегурочка. Самых юных гостей после музыкального спектакля ждет увлекательная анимационная программа «Сказочное детство» со Снегурочкой и Тигром, конкурсами, подарками и сюрпризами. Ребята постарше смогут отправиться в необыкновенный "Сказочный квест", который пройдет в зимнем лесу, а завершится день яркой "Тигровой" дискотекой.

3 января в 11.30 — анимационная программа «Новогодние приключения Тигрули».

4 января в 11.30 — спортивная программа «В царстве славного Мороза».

5 января в 11.30 — сказочные семейные игры «Игрушек новогоднее мерцание».

6 января в 11.30 — новогодний интерактив «Малыши и Дед Мороз».

7 января в 12 часов парк начнутся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». В новом году гостей ждет интерактивная театрализованная программа, где всех закружат в задорной рождественской кадрили и большом хороводе. А также устроят для активных посетителей веселые зимние забавы с разнообразными конкурсами и народными состязаниями. Продолжит рождественскую программу концерт с участием женской вокальной группы «Владимир» и талантливых учащихся детской Школы хореографии. Разнообразная ярмарка народных умельцев порадует всех любителей русских традиций.

8 января в 11.30 — интерактивная программа «Зимней сказочной порой».

9 января в 11.30 — конкурсно-игровая программа «Мама, папа, елка, я — новогодняя семья».

Центральный парк

1 января в 13 часов — развлекательная программа «Новогодние чудеса».

2 января в 12 и 15 часов — конкурсная программа «Снежный калейдоскоп».

В 11 и 13 часов — новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

3 января в 12 и 15 часов — интерактивная программа «Вместе — в Новый год». В 16 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

4 января в 12 и 15 часов — музыкально-развлекательная программа «Новогодняя перезагрузка», в 11 и 13 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

5 января в 12 и 15 часов — интерактивная программа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год», в 11 и 13 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

6 января в 12 и 15 часов — развлекательно-игровая программа «Приходила Коляда», в 11 и 13 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

7 января в полдень парк приглашает жителей и гостей города на волшебную программу «Рождественское чудо». Гостей встретят творческие коллективы города Владимира со своими рождественскими вокальными и хореографическими номерами. Праздничное настроение в этот день непременно подарит каждому гостю тематическая анимационная программа с конкурсами, колядками, хороводами и зимними забавами. Продолжится праздник встречей с Дедом Морозом, а завершится в 16 часов - вечерней новогодней сказкой «Там, на неведомых дорожках…» в арт-пространстве «Мастерская сказок».

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8 января в 12 и 15 часов - развлекательно-игровая программа «В гостях у 12 месяцев», в 11 и 13 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

9 января в 12 часов всех приглашают на зимний спортивный праздник. «Староновогодние гонки» - спортивно-развлекательный квест с Дедом Морозом и его друзьями. Все участники вместе со сказочными героями поучаствуют в конкурсах, смело будут преодолевать трудности в эстафетах, совершат веселые «покатушки на ватрушках», а в минуты отдыха будут танцевать и отвечать на вопросы занимательной викторины. В программе: заезд на финских санях, гонка на ватрушках, метание снежков, забег сказочных героев. Победители гонок получат подарочные сертификаты от партнеров Центрального парка! В 16 часов - новогодняя сказка «Там, на неведомых дорожках».

Каждый день с 15 до 20 часов в парке будет работать Гостиная Деда Мороза.

Парк «Добросельский

1 января в 15 часов — развлекательная программа «Новый год в кругу друзей».

2 января в 11 и 12 часов — игровая программа «Новогодняя сказка».

3 января в полдень пройдет арт-программа «Битва снеговиков» - открытое творческое состязание по лепке авторских снежных скульптур. Принять участие могут все желающие! Для этого необходимо найти команду единомышленников, зарегистрироваться в день состязания и слепить снежную фигуру на территории парка. В создании своего волшебного объекта можно использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее.

Команда-победитель определяется по итогам голосования экспертного жюри. Победители выявляются в нескольких номинациях: самый креативный снеговик, самый веселый снеговик, самый яркий классический (состоящий из 3 шаров) снеговик, самая креативная снежная композиция.

А еще в этот день гостей парка ждут увлекательные игры и конкурсы, снежная битва, розыгрыш призов, творческие подарки от коллективов города Владимира.

4 января в 11 и 12 часов — развлекательная программа «Ларец новогодних чудес».

5 января в 11 и 12 часов интерактивная программа «Снежная фантазия».

6 января в 11 и 12 часов — развлекательно-игровая программа «Добрый снеговик».

7 января в 11 и 12 часов — праздничная программа «Рождественская звезда».

8 января в 11 и 12 часов - развлекательно-игровая программа «В гостях у 12 месяцев».

9 января в 11 и 12 часов - спортивно-игровая программа «Новогодняя перезагрузка»

Загородный парк

5 января в 12 часов пройдет ежегодный фреш-проект на морозных просторах парка. Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка.

Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрешек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты.

7 января в 12 часов — музыкально-игровой праздник «Веселое Рождество».

Соборная площадь

2 января в 16 часов — праздничная программа от театра фольклора «Разгуляй» - «Здравствуй, Новый год!»

3 января в 13 часов — праздничная программа от парка «Загородный» - «Путешествие в Новый год»

4 января в 10 и 14 часов — праздничная программа от Центральной городской библиотеки «Новогодняя гирлянда»

5 января в 16 часов — праздничная программа от ГДК «Зимняя вереница»

6 января в 15 часов — праздничная программа от Центрального парка «Зимних сказок чудеса»

7 января в 12 часов — концертная программа «Рождество на Соборной»

8 января в 12 часов — праздничная программа от ансамбля народной музыки «Вишенка» - «Рождественские колядки»

9 января в 12 часов — праздничная программа от Дома культуры микрорайона Оргтруд «Мой волшебный новый год»

15 января в 12 часов - «Забег Дедов Морозов и Снегурочек»

Забег дедов Морозов. Фото: Виктория СУХОВА

Новогодние чудеса в музее

В музейном центре «Палаты» впервые представлен совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и театрального товарищества «Завод». Монолог-концерт «Как я провел эту зиму» - искренняя история о вере в чудо, неожиданных открытиях, о взрослых, которые одновременно дети, о встрече с самим собой и о незабываемом путешествии, случившемся однажды в канун Нового года. В главной роли – известный актер театра и кино Александр Аладышев. При участии Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.

2, 3, 4 января — в 18.00. Цена билета — 700 рублей.

Музей деревянного зодчества в Суздале станет главной площадкой для open-air в народном стиле. Гостей будут встречать лучшие ансамбли народного творчества и фольклорные коллективы - «Владимирские рожечники», «Напевы Ополья», «Селяночка», «Баловень», «Раздолье». Хороводные и состязательные игры, веселые песни, русские пляски под заливистую гармонь, игровые поединки, поцелуйные игры, снежные битвы, все это и многое другое - в программах праздничных гуляний 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в 12.00, 13.00, 14.00.

7 января в Музее деревянного зодчества пройдет встреча Рождества.Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, деревянных церквей, колодцев и амбаров Ансамбль фольклорной музыки «Радуница» и ансамбль «Надея», как в старину, проведут театрализованные Святки - обряды, хороводы, песни, колядки, игры, танцы, любимые зимние забавы. А еще традиционно будут водить козу по деревне! Начало в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Детям до 14 лет вход на новогодние мероприятия в Музее деревянного зодчества бесплатный. Цена взрослого билета — 500 рублей.

В Суздальском Кремле зрителей ждут 2, 3 и 6 января в 17.30. Актеры Владимирского академического театра драмы сыграют спектакль «Вредные советы». Цена билета — 400 рублей.

4 января в 18 часов в Крестовой Палате Суздальского кремля и 5 января в 18 часов в Музее хрусталя имени Мальцовых ансамбль «Капельмейстер-Бэнд Татьяны Жановой» и артисты Московского театра на Таганке представят «Рождественский музыкальный бал». В программе — рождественские гимны, колядки, песнопения, поэма «Рождественская звезда» Бориса Пастернака и рождественские стихи русских поэтов, русские вальсы, польки, детские праздничные песни и «Иерусалим-сюита» — «Святая Земля — Святые дни!» Цена билета — 550 рублей.

Новогодние мероприятия в учреждения культуры можете посмотреть здесь и здесь.