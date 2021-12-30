Во Владимирской области ждут всплеска заболеваний коронавирусом после новогодних праздников

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области после четырех недель роста начало снижаться число заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения заболевания 0,94 – ниже, чем в среднем по стране. Но болеть в регионе продолжают люди всех возрастов: за последнюю неделю жители старше 65 лет дали 21,9% заболевших, в возрасте 50-64 – 27,8%, 30-49 лет – 32,4%, а молодежь 18-29 лет – 9,5%. При этом малыши тоже подхватывают коронавирус, но тяжелее всех переносят болезнь люди старшего возраста.

- Молодежь часто болеет незаметно для себя – небольшая температурка, лёгкий кашель, но при этом она очень контагиозна, - отметил врио вице-губернатора Константин Баранов. – Но если они сами не заметят болезнь, то их бабушки и дедушки, мамы и папы заметят.

В облздраве ждут подъёма заболеваемости, но уверяют, что готовы к нему: лекарств в регионе для лечения коронавируса достаточно, запас мест в инфекционных госпиталях тоже есть, из 1544 коек свободны 549, около 35%. Кроме того, в области планируют активно внедрять раннюю терапию, которая позволяет избежать тяжелых последствий при коронавирусе.

- Говорить о стагнации рано. Болеют неоднородно по районам, есть больницы, где места для коронавирусных больных заняты на 100%. Например, Кольчугинская ЦРБ – сильная больница, но там такая ситуация. Этот район второй снизу по вакцинации после Суздаля, где вакцинированы 47%, - отметил Константин Баранов.

Впрочем, владимирцев подстерегает не только коронавирус, но и банальный грипп. В регионе превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей всех возрастов на 77,9%, а неделю назад превышение было 75,5%. Кроме того, традиционно на новогодних праздниках растет число отравлений.

- Мы рекомендуем избегать скопления людей, не допускать очередей на входах и в фойе. Также тщательно мыть проточной водой зелень, овощи и фрукты и не готовить запас продуктов на десять дней, которые потом придется доедать. Делайте небольшие порции, а промазанные салаты не храните более суток, - рекомендовала официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.