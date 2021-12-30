В 80% случаев владимирцы сами раскрывают мошенникам коды и пароли

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В среднем в квартал кибермошенники крадут у россиян около 3 миллиардов рублей, придумывая новые способы обмана. Как защитить свои сбережения? Какие опасности подстерегают владимирцев во время новогоднего шоппинга и рождественских распродаж? Зачем нужен сервис «второй руки» и кому он необходим? Ответил на эти вопросы в эфире владимирского Центра управления регионом Евгений Гаврилюк, эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Центробанка России.

Никому не доверяй

Один из способов сохранить деньги в лихорадке шопинга – завести больше карт. По крайней мере, для оплаты в интернет-магазинах карта должна быть отдельной. Лучше, если она будет электронная: ее обслуживание ничего не стоит, перевыпустить ее можно моментально, причем самостоятельно.

- Храните на ней небольшую сумму, сколько вам надо для покупок. В этом случае даже если мошенники получат ее данные, вы сохраните большую часть денег, - предупреждает эксперт.

Второй способ сберечь средства – никому не доверять, особенно звонящим по телефону сотрудникам банка и сообщающим, что у вас по счету проходит подозрительная операция. Сотрудники банка действительно могут так позвонить, чем и пользуются мошенники. Но при этом настоящие специалисты никогда не будут спрашивать данные вашего счета, карты, а также просить прислать код, пришедший в смс. Но в любом случае безопаснее прервать разговор и перезвонить в банк самому: настоящие сотрудники банка не обидятся и поймут вашу предосторожность. Вообще Евгений Гаврилюк советует чаще брать паузу.

- Скажите, что вам срочно нужно выключить утюг или посолить суп, выдохните, - заявил он. - Эта минута на раздумья поможет вам придти в себя, ведь мошенники умеют профессионально обрабатывать людей. Особенно этому подвержены пожилые люди. У нас были случаи, когда им звонили, говорили, что на них взят кредит, а чтобы спасти свои сбережения, им нужно срочно их снять и перевести на определенный номер в банкомате. И они так и делали. Мы спрашивали: вот ваши деньги были у вас в руках, зачем вы их через банкомат переводили? И они не могли ответить, так их обрабатывали.

Кстати, торопиться переходить по ссылкам в письмах и сообщениях, обещающих огромные выплаты, например, из-за коронавируса, тоже не стоит – часто так заманивают мошенники, пытающиеся через интернет и специальные сайты получить доступ к вашему телефону и его данным. По этой же причине аккуратно стоит пользоваться общественным вай-фаем, где может быть что угодно.

Ещё одна эффективная защита для пожилых родственников – сервис «второй руки». При этом после написанного в банке заявления данные об операциях по счету приходят не только пожилому человеку, но и его родным, например, сыну или дочери.

Не болтай!

При этом эксперт советует пользоваться смс-уведомлениями, чтобы в реальном времени видеть, что происходит на счёте. А вот версия о том, что безопаснее использовать push-уведомления – миф. Ещё один миф – запрет на слово «да».

- Это не так. Голос используют как один из идентификаторов при обращении в банк по телефону, но и только. Нельзя списать деньги со счета, сказав три раза «да», - предупреждает Евгений Гаврилюк.

Также неправда, что списать деньги с вашей карты можно с помощью специального устройства, просто прижавшись в троллейбусе. Такой техники не существует.

Как быть, если мошенники все же списали деньги с карты? В этот же день, самое позднее – на следующий, нужно прийти в банк и написать заявление о несогласии с операцией, причем один экземпляр нужно оставить себе, сначала заверив в банке. А потом идти в полицию. Имейте ввиду – банк вернёт вам украденные деньги, только если вы не сообщили мошенникам никаких данных. Но в 80% случаев владимирцы рассказывают сами все коды и пароли. Жительница Петушков, потерявшая так полтора миллиона, пыталась судиться с банком. Она доказывала, что звонивший представился ей сотрудником банка и только поэтому она ему все рассказала. Увы, в суде ей отказали, так что – не болтайте.