Во Владимирской области построят пять развязок с автобаном М-12

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях Госкомпания «Автодор» сообщила о том, что Главгосэкспертиза, наконец-то, выдала положительное заключение на строительство первых трех этапов платного автобана М-12 «Москва — Казань», который станет частью большого пути из Западной Европы в Китай.

Первые три этапа непосредственно затрагивают Владимирскую область, и подготовка к большой стройке началась еще в 2020 году. На сегодняшний день проделаны большие работы по организации створов трассы, а в Муроме началось строительство автомобильного моста через Оку. Также местами дорожники уложили пробный асфальт и возвели несколько асфальтных заводов.

Впрочем, до последнего проект изменялся — сперва не было точной определенности, где именно пройдет створ М-12, затем оказалось не совсем ясно, где именно построят выезды на автобан. Так, в 2018 году тогдашний губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что выездов в регионе планируется три, но с учетом мнения бизнеса, возможно, их будет четыре. Правда, конкретики по их размещению на тот момент тоже не было.

И вот, «Автодор» уточнил, где же именно владимирцы и их гости смогут попасть на автостраду.

Так, на первом этапе строительства, который будет проходить с 0 по 80 километр от пересечения с Московским большим кольцом А-108 до федеральной трассы М-7 «Волга», предусмотрено две развязки — первая окажется под Орехово-Зуево, а вторую возведут под Петушками на 34 километре.

Развязки на М12. Схема ГК "Автодор".

Еще две развязки построят на втором этапе, который протянется с 80 по 116 километры М-12. Он протянется от М-7 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», а именно — до того ее участка, который раньше именовался шоссе «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». На пересечении с каждой из этих дорог тоже построят по развязке. Фактически, первая появится прямо под Владимиром, а вторая — у поворота на Гусь-Хрустальный.

Наконец, еще два выезда на М-12 появятся в ходе работ на третьем этапе, который предусматривает возведение трассы от 116 до 224 километра. Один из них предсказуемый, и будет располагаться на 224 километре, то есть — под Муромом в районе моста через Оку близ села Чаадаево. Здесь М-12 станет пересекаться с трассой на Нижний Новгород. А вторая развязка строится по просьбам жителей у поворота на Меленки, если ехать в сторону Мурома. Она появится на 193 километре М-12, где ее пересекает автодорога «Драчево — Бутылицы — Меленки».

- Строительство всех развязок разделено на несколько подрядчиков, - уточнила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Примечательно, что в каждой точке схема развязки станет индивидуальной, но «типовых» развязок по типу «клеверного листа» не будет ни на одном из пяти выездов.

Если все пойдет по плану, строительство платного автобана будет завершено уже в 2024 году.