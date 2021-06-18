Во Владимирской области запретили выпускные и прочие массовые мероприятия

Для выпускников введение таких ограничений - серьезный повод для расстройства. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», принятый в марте прошлого года. Из-за растущего количества заболевших коронавирусом в регионе вновь запретили массовые мероприятия. Напомним, региональный Роспотребнадзор предлагал запретить все сборища людей, в том числе, и на свежем воздухе, временно закрыть дискотеки и клубы, ограничить работу общепита и отправить на удаленку 30% сотрудников.

Однако принятые главой региона меры оказались не столь драконовскими. Проводить массовые мероприятия можно – но только на свежем воздухе, причем участвовать в них могут только привитые от коронавируса жители и те, у кого есть свежий отрицательный ПЦР-тест (не старше трех дней). Учреждения культуры, например, театры, могут продолжить работу, при условии, что соблюдают все меры предосторожности, в том числе наполняют зал максимум на 75%. Посещать музеи и выставки тоже сможет либо группа до 30 человек, приехавшая на одном автобусе, либо максимум десять человек, пришедших по отдельности. При этом ношение масок, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция обязательны. Спортивные соревнования могут проходить, если зал заполнен максимум на 50%, при этом каждое мероприятие нужно согласовать с областным департаментом спорта. А вот выпускные и прочие массовые сборища в кафе, ресторанах и клубах оказались под запретом.

Кроме того, детям и подросткам до 16 лет запрещается без родителей приходить в торговые и развлекательные центры и на фуд-корты. Пока запрет действует до 4 июля. Детские развлекательные центры и игровые комнаты могут работать, но максимальная заполняемость – 50% от возможного. Такое же ограничение коснулось и кафе с прочим общепитом, в том числе фуд-кортов. Также на дискотеки, конкурсы и караоке могут прийти только те, кто привился от коронавируса или принес свежий отрицательный ПЦР-тест, не старше трех дней. А треть сотрудников действительно предложили отправить на удаленку, в первую очередь – пожилых людей, сотрудников с хроническими заболеваниями и беременных. Впрочем, это только рекомендация – выполнять это условие работодателей пока не заставляют. Действовать все ограничения начнут с 21 июня и продлятся до особого распоряжения.

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