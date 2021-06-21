Во Владимирскую область за прошлый год привлекли 470 медиков

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год. Если верить областной администрации, бюджетом можно гордиться: регион входит в десятку субъектов страны с бездефицитным бюджетом, доходы тоже выросли на 14,7% и составили 75 миллиардов рублей. Также, несмотря на сокращение числа предприятий, вырос индекс промышленного производства – на 19,3% и средняя зарплата по области – на 5,9% ,а госдолг сократился. Правда, в пересчете на всех жителей Владимирской области, каждый из нас должен родине 2900 рублей. Увеличить доходы помогли не только поступления из федерального бюджета, но и привлеченные 93,4 миллиарда инвестиций. В основном инвесторы вложились в ЗАО «Муром», «Генериум», Ferrero и «Владимирский стандарт». А вот больше всего налогов, кроме «Генериума» и Ferrero, заплатили РЖД и ковровский завод им. Дегтярева.

Все для медицины

Как отметили в областной администрации, прошлогодний бюджет стал еще более социальным: в целом расходы на социальную сферу по сравнению с 2019 годом увеличились на 20% и составили 73% от всего бюджета – против 61% в 2019 году. Особенностью «пандемийного» 2020 года стало выделение крупных средств на борьбу с пандемией (6,3 миллиарда) и поддержку жителей (2,7 миллиарда). Конечно, в центре внимание была и медицина – на нее ушло в обшей сложности более 30 миллиардов рублей, 82 миллиона пошли на региональные выплаты медикам, 515 миллионов – на строительство медицинских учреждений, в частности ФАПов, 152 миллиона – на ремонт восемнадцати детских поликлиник, два миллиарда – на лекарства льготникам. Крупная сумма – 374 миллиона – ушла на создание единой информационной системы региона. Как объяснили чиновники, такие вопросы требуют сначала вложения средств, зато теперь можно ставить вопрос об отдаче. Пандемия не помешала привлечь в регион новых медиков – за потраченные из бюджета 303 миллиона рублей на поддержку в регион пришли работать 470 медработников. И, как уверяют в Белом доме, и до сих пор трудятся.

Поддержка – детям и ветераном

Не забыли в «коронавирусный» год и про семьи с детьми – им в общей сложности выплатили семь с половиной миллиардов. Кстати, в 2020 году в регионе на 6% выросло число рожденных третьих и последующих детей – им выплатили 41 миллион. 290 миллионов потратили на покупку квартир для 287 детей-сирот. Кстати, в планах в 2024 году всех сирот обеспечить квартирами. На строительство школ и детских садов за год потратили 929 миллионов из 16,6 миллиардов, выделенных на образование. На эти деньги частично построили две школы в Камешково и Владимира и достроили одну в Гусь-Хрустальном районе, а также открыли 415 мест во владимирских детских садах.

- Владимир остается единственным муниципальным образованием, где сохраняется очередь в детские сады, - отметил Вячеслав Кузин.

Еще 65 миллионов выплатили 11200 ветеранам к юбилею Победы, 3,1 миллиард ушли на оказание соцуслуг. Из-за пандемии в соцучреждениях сотрудники безвылазно проработали восемь смен по 14 дней. За особые условия труда им выплатили 297 миллионов.

Административная реформа – это миф?

Свои претензии к бюджету нашлись у региональной счетной палаты. Основная из них касалась административной реформы, которая якобы проводится в регионе усилиями областной администрации.

- Анализ показал, что акты, показывающие условия и порядок проведения реформы не принимались. Фактически в областной администрации убирают одни должности и создают другие. В результате этого на 4,3 миллиона выросли расходы. Почти 40% всех сотрудников уволилось, что привело к необходимости выплатить компенсации на 9,2 миллиона рублей, - отметила председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова.

Кроме того, по мнению аудиторов существуют значительные риски потери управляемости регионом и есть риск дублирования полномочий госорганов некоммерческими организациями, работающими на средства грантов. Также выделенных из областного бюджета денег не хватает муниципалитетам на ремонт дорог, поэтому количество «убитых» трасс не сокращается, программа приватизации не выполняется, ряд показателей не достигнут по региональным проектам, в частности, десять ФАПов все еще не построены, а четыре мобильных ФАПа не введены в эксплуатацию.

Будет лучше?

Областные парламентарии, в целом одобрившие бюджет, тоже нашли, что стоит изменить и улучшить в будущем. В частности, предложили увеличить возраст медиков, которые могут получить выплаты на соцнайм жилья – с 35 до 41 года. Кроме того, они хотят, наконец, освоить средства, предназначенные на борьбу с бездомными животными, предусмотреть дополнительные деньги на капремонт и ревакцинацию свалок. А еще, по мнению народных избранников, не всегда справедливо распределяются средства между районами: финансирование на душу населения отличалось в разы, и рекомендовали обратить внимание на этот момент в будущем. Также депутаты предложили пересмотреть официальные цены за квадратный метр в сторону увеличения, чтобы эффективнее решать квартирные вопросы, и предусмотреть деньги на охрану соцобъектов, в первую очередь школ и детских садов. Впрочем, в администрации уверены, что это не панацея.

- Главное не охрана, а как мы работаем с детьми. Когда мы учились, была одна техничка с тряпкой, и мы были очень послушные! – заявил Вячеслав Кузин.