Владимирский ледовый дворец «Полярис» закрылся на реконструкцию

Ледовый дворец "Полярис". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По Владимиру недавно разошелся слух, что в ледовом дворце «Полярис», находящемся в Центральном парке, начались масштабные работы по реконструкции. Как рассказал нам один из источников, знакомых с ситуацией, еще месяц назад спорткомплекс закрыли на «большой ремонт», однако до настоящего времени нет ясности, что там будет в итоге.

Мы попытались выяснить подробности ситуации на месте, однако оказалось, что снаружи «Полярис» ничуть не изменился, и никакими строительными лесами не «оброс». Лишь окна ледовой арены оказались занавешены черным полиэтиленом.

Но вообще, да, ледовый дворец закрылся на реконструкцию. Комплекс в данный момент пуст, не работают даже фитнес-клубы.

- Наш ледовый дворец действительно ждет большая реконструкция, но пока она еще не началась, - сообщили нам в ледовом дворце «Полярис». - Если все получится, работы начнутся в середине июля.

Других подробностей руководство дворца все-таки раскрывать не стало, пообещав рассказать о будущем «Поляриса» позже.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Дело в том, что на самом деле мы планируем сюрприз для жителей нашего города, - резюмировали в ледовом дворце. - Потому почти никто не знает даже о том, что грядет реконструкция — мы мало с кем это обсуждали.

Единственное, что уточнили сотрудники «Поляриса» - после реконструкции чемпионат мира по хоккею в нем все-таки вряд ли проведут, а вот претендовать на титул «уникального», по крайней мере, в России, дворец сможет. Как именно проявится его уникальность, владимирцы должны узнать ближе к осени.