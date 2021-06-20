Вы слыхали, как поют дрозды: дачники под Владимиром жалуются на птиц, свивших гнездо и атакующих людей

. Фото: Виктория СУХОВА

Дачники из одного садовых товариществ под Владимиром прислали нам в редакцию фотографию дроздов, свивших гнездо под крышей одной из дач. Казалось бы, что такого, но семейство птиц после того, как у них появились птенцы, начало настоящую охоту за местными.

- В основном, они летают над нами, когда мы на огороде, и гадят на нас, - рассказали дачники. – Но самец еще и порой пытается подлететь и клюнуть. Особенно, если проходишь рядом с гнездом.

Мы обратились к местным орнитологам с вопросом, что делать местным, и насколько типична ситуация, когда дрозды выводят птенцов рядом с человеческим жильем.

- Вообще, дрозды чаще гнездятся на деревьях и кустах, - сказал Максим Сергеев, орнитолог дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. – И создание гнезда на человеческих постройках – редкий случай. А так, да, дрозды очень нервничают, если во время вывода птенцов, рядом находится человек. Другое дело, что они, в отличие от ворон, не клюют людей, так что в целом безопасны. Максимум, могут испачкать своими экскрементами и отпугивать криком. Так что дачникам лучше просто потерпеть одну-две недели, пока птенцы не станут достаточно взрослыми, чтобы вылетать из гнезда. После этого птицы однозначно успокоятся.

Кстати, на следующий год дрозды редко возвращаются на прежнее место гнездования, так что гнездо легко можно ликвидировать после того, как птицы улетят. А вот ласточки, к месту очень привязаны, и если у вас последние свили гнездо – ждите их в гости следующей весной снова.