Итоги футбольного сезона для владимирских команд: худшее выступление за последние девять лет

Матч между "Знаменем Труда" и ФК "Муромом" был последним в этом сезоне. Фото Александра Бурлакова.

На этой неделе завершился футбольный сезон 2020/2021 в группе 2 Профессиональной футбольной лиги, где выступали владимирское «Торпедо» и ФК «Муром». И его можно назвать худшим за последние девять лет.

«Полосатый сезон» «Торпедо»

В 2012 году владимирское «Торпедо» сумело вернуть себе статус профессионального клуба. И с тех пор команда пусть и не хватала звезд с небес. Однако практически все время держалась в середняках, иногда прорываясь ближе к лидирующим позициям. В прошлом году, например, команда сумела забраться аж на четвертое место. И ряд болельщиков команды перед этим сезоном надеялась увидеть такой же яркий сезон. Но не сложилось.

Торпедовцы, проиграв последний матч второй команде московского «Динамо», завершили сезон на девятом месте. Это самая низкая позиция с того самого 2012 года. При этом в самом клубе считают, что сезон скорее можно назвать «полосатым» - состоящим из черных и белых полос. И отчасти это правда. Первые пять туров владимирская команда проигрывала матч за матчем. Однако потом последовала серия из девяти побед. И, казалось, все наладилось, но по весне игра снова расклеилась, поражений было больше побед. Отсюда и печальный итог.

Но главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин постарался найти положительные стороны в столь неудачном сезоне.

- Положительные стороны у этого сезона есть все равно, - заявил он. – Задача клуба – развитие нашей школы и привлечение молодых ребят к основному составу. Это мы делаем успешно. Команда почти полностью состоит из своих воспитанников. Но я понимаю, что мы могли выступить в этом сезоне лучше. Причин несколько. Тут и психология помешала – игроки после ряда поражений потеряли уверенность в себе, закрепостились. И расслабить их мне не удалось. Не лучшим образом прошла и селекционная работа. В итоге, в составе было мало конкуренции. И игроки перестали задумываться о том, что они могут при плохой игре сесть на скамейку запасных. А без конкуренции нет личностного развития.

При этом в тренерском штабе «Торпедо» признали, что владимирская спортшкола олимпийского резерва по футболу не выдерживает конкуренции со школами Москвы и Санкт-Петербурга.

- Такая ситуация же не только на профессиональном уровне, но и на уровне детей, сказал Вязьмикин. – В турнирах своих возрастов Москва и Питер также доминируют. Так что не удивительно, что в этом году в нашем турнире в лидерах «Динамо-2», «Зенит-2» и так далее.

Вместо выхода в ФНЛ 12-е место

Худший сезон в своей истории провел и футбольный клуб «Муром». Команда оказалась лишь двенадцатой. До этого самым низким для муромлян было девятое место в дебютном сезоне в ПФЛ 2017-2018 годов.

При этом перед предстоящим сезоном команда замахнулась на первое место и выход в ФНЛ. Для столь амбициозной задачи был приглашен известный во Владимирской области тренер Олег Стогов. Но у того в Муроме не заладилось. Команда сразу же опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы. И так там весь сезон и продержалась.

При этом под конец сезона в клубе тоже стали говорить о том, что команде надо подтягивать свою молодежь к основе. А молодежь нестабильна, отсюда и столь противоречивые результаты.

В итоге, сезон 2020-2021 годов для владимирского футбола можно смело заносить в список самых неудачных. И надеяться, что в следующем году будет лучше. Хотя при текущем финансировании лучше не тешить себя лишними надеждами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лучшие бомбардиры:

Дмитрий Чернухин и Никита Андреев (Торпедо) – по 6 мячей.

Иван Рапаков (Муром) – 5 голов.

Самая крупная победа:

«Смоленск» - «Торпедо» - 1:4 (10 тур, 9 октября 2020 года)

«Муром» - «Луки-Энергия» - 3:1 (13 тур, 25 октября 2020 года)

Самое крупное поражение:

«Ленинградец» - «Торпедо» - 5:1 (29 тур, 10 июня 2021 года)

«Тверь» - «Муром» - 4:1 (19 тур, 12 апреля 2021) и «Знамя Труда» - «Муром» - 4:1 (30 тур, 15 июня 2021 года)