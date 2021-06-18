В системе общественного транспорта Владимира начал работать новый перевозчик

Владимирцы считают, что ситуация с общественным транспортом в областном центре критическая. Фото: Валерия ПРОНИНА

В мэрии областного центра официально подтвердили, что автобус №13 стал ездить под эгидой компании-перевозчика «Транссовт».

Две большие машины

Первое знакомство с этой компанией состоялось у владимирцев чуть больше года назад, когда из-за глубокого кризиса в междугородних перевозках на «обескровленную» линию между Владимиром и Гусь-Хрустальным стали выезжать синие автолайнеры. На боках этих машин многие и увидели впервые надпись «Транссовт».

Справедливости ради надо сказать, что до Гусь-Хрустального автобусы ходили исправно, да и с комфортабельностью тут было все в порядке. Однако с февраля «Транссовт» ушел с этой линии и стал обслуживать пригород. И вот теперь компания «Транссовт» заступила на обслуживание маршрута №13.

- Они взяли только один маршрут, взвесив свои возможности. Вопреки слухам, компания эта не «пришлая», а наша, владимирская, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В соцсетях самой компании уточняется, что пока они вывели на маршрут две машины большого класса. Эти машины курсируют между «Тандемом» и микрорайоном Лунево.

Кстати, «свежих» перевозчиков могло бы быть два, однако буквально в конце дня 16 июня стало известно, что ООО «РТС», претендовавшая на маршруты № 6С, 12С и 32 пока на линию не выйдет — контракт с ней по итогам рассмотрения подписан не был. Как только мэрия и «РТС» согласуют все нюансы муниципального контракта, возможно, вышеназванные автобусные линии все же перейдут под их «крыло». Напомним — этот перевозчик известен работой на межмуниципальном маршруте №152, следующем в Боголюбово.

Временное затишье

Что до самих автобусов №6С, 12С и 32, то «шестерку» пока еще продолжит обслуживать «Владимирпассажиртранс», а два последних так и останутся в ведении ООО «АДМ». Говоря о последней, стоит сказать, что речи об ее уходе с рынка местных перевозок пока не ведется.

- Мы за развитие конкурентной среды, а потому предложили «АДМ» взять такое количество маршрутов, какое они могли бы обслуживать, но при этом качественно. Так что, вопреки разговорам, никто их с рынка «выживать» не собирается, - резюмировал Александр Карпилович.

Впрочем, другой наш источник во властных структурах Владимира объяснил, что тут все не так просто.

- Городские маршруты традиционно разыгрываются лотами по несколько штук: часть суперприбыльных, а часть убыточных, последние должна «дотировать» сама компания-перевозчик. И «АДМ» стала отказываться от убыточных маршрутов, оставляя себе только прибыльные. Им сказали, что так дело не пойдет, но они говорят на официальных встречах одно, а в реальности поступают совсем по-другому, и начинают «сбрасывать» нерентабельные маршруты. Поэтому им сказали: или заканчивайте этим заниматься, или уходите с рынка, - объяснил собеседник.

Кстати, 17 июня под конец дня "АДМ" разослал новое письмо по СМИ. В нем перевозчик заявил, что в связи с окончанием сроков муниципальных контрактов они прекращают работу на всех маршрутах кроме 26-го и 28-го. По двум последним контракты якобы еще действуют. К сожалению, письмо пришло в тот момент, когда в мэрии уже не могли прокомментировать новые изменения.

Куда пропадают автобусы?

Еще одна беда современных автобусных линий Владимира: увеличение интервалов в движении на некоторых маршрутах. В частности, автобус №27, который на днях перешел к «Владимирпассажиртрансу», стал редким явлением на улицах города — теперь его интервал составляет от 33 до 64 минут.

По словам владимирцев, и на других маршрутах нельзя сказать, чтобы машины уж очень часто появлялись. В мэрии о проблеме знают.

- Когда мы впервые встретились с достаточно невнятной позицией «АДМ», мы собрали всех перевозчиков и спросили, у кого есть силы и возможности «подхватить знамя» маршрутов. В частности, некоторые взяла на себя «Виктория», другие — ИП Тимофеев. Хотя все это было временно, ведь тот же Тимофеев говорил, что испытывает нехватку кадров и выходит лишь на замещение. Теперь эти линии обслуживает «Владимирпассажиртранс», но и там наблюдается нехватка экипажей, - объяснил Александр Карпилович.

В мэрии заверили, что машин у «Владимирпассажиртранса» вполне достаточно, чтобы обслуживать и те маршруты, что у них уже были, и те, что достались им после выхода «АДМ», а вот с людьми — большая напряженка.

- Особенно это касается квалифицированных водителей с категориями и опытом. В компании весьма придирчивы при отборе кадров и относятся к своему составу внимательно. Но, с другой стороны, возникает дефицит работников, - разводит руками Карпилович.