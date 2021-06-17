Владимирская «скорая помощь» привезла тяжелого больного под окна губернатору

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг утром в федеральных СМИ появилась информация, что ночью 17 июня к администрации Владимирской области карета скорой медицинской помощи привезла «умирающего пациента с коронавирусом», которому не нашлось места в стационаре.

«Доктор попросил забрать больного»

Информацию сопровождал ролик, на котором фельдшер СМП рассказывает, что пациенту не нашлось места нигде во Владимирской области, поэтому пришлось таким образом обратить внимание властей на ситуацию.

Оперативно получить комментарии от руководства владимирской скорой и областного департамента здравоохранения не удалось, зато информацию подтвердили в «белом доме».

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, только по ее итогам можно будет давать оценку произошедшему, - кратко сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина. Фото: Алексей СУХОВ

Подтвердили произошедшее и рядовые сотрудники станции скорой помощи Владимира. По их словам, в составе прославившейся на всю страну бригады работали водитель Олег Пыланкин, а также фельдшеры Николай Каменских и Анна Митюкова — именно она была запечатлена на видео.

- Изначально около 21.00 нас вызвали в больницу скорой помощи Владимира на судороги, но когда мы приехали, то оказалось, что пациенту стало лучше, и он сам спокойно ушел, - рассказывает Олег Пыланкин. - А к нам подошел пожилой доктор и попросил, раз приехали, взять другого пациента, который, скажем так, сильно кашлял.

По словам Пыланкина, врач БСП попросил отвезти 58-летнего мужчину на компьютерную томографию легких — так положено при подозрении на ковид, дабы можно было принять решение о госпитализации в общую палату. А после этого больного требовалось перевезти в отделение пульмонологии какой-то другой больницы, так как БСП его брать не хотела. При этом, по словам фельдшера Анны Митюковой, экспресс-тест на ковид у пациента оказался отрицательным.

Бригада СМП выяснила, что их «новый подопечный» - дальнобойщик из Москвы, который во Владимире оказался проездом — тут ему стало плохо.

- Напарник поехал на Казань, а он сам обратился в больницу с жалобами, однако врач осмотрел его и сказал, что ничего страшного нет — что нужно вызвать «скорую» и отвезти его в пульмонологию, - говорит Олег Пыланкин. - Наши медики, когда взяли этого мужчину, оторопели — он был земляного цвета и, по их словам, с явными признаками ковида. Но в БСП его почему-то не положили, хотя ковидный госпиталь там имеется. Поэтому наши фельдшеры тут же произвели определенные манипуляции, и мы помчались в горбольницу №6 в Юрьевец, где делают томографию.

На исходе кислорода

По словам Олега и Анны, здесь пациента осмотрел заместитель главврача горбольницы №6.

- Он осмотрел его и сказал, что мы возим «живой труп на кислороде». Пациент был в очень тяжелом состоянии — вдобавок ко всему у него были свои хронические заболевания, плюс тучная масса тела, - рассказывает фельдшер Митюкова.

По словам медиков, после КТ выяснилось, что у мужчины поражены 40 процентов легких. Фельдшеры тут же позвонили на станцию и спросили у старшего врача смены, куда транспортировать человека, на что получили ответ: ждать, пока мест в реанимации нигде нет.

- Мы ждали до тех пор, пока кислород не начал заканчиваться. После этого с сиренами и руганью помчались на станцию, где поменяли баллоны и пополнили запас медикаментов, - говорят фельдшеры. - Но на тот момент мест все еще нигде не было, в том числе по области. Поэтому мы остались ждать на станции. Однако время уходило, а мест в стационарах по-прежнему не было. Поэтому мы в бригаде приняли совместное решение везти больного к «белому дому», - говорит Анна.

- Сообщили об этом старшему врачу, но она, похоже, не поверила. А мы приехали к обладминистрации, встали под окнами губернатора и включили проблесковые маячки — сирену не стали включать, чтобы не пугать людей, - добавил Олег.

Фельдшер Николай побежал к охране «белого дома» сообщить о сложившейся ситуации. По словам медиков, «охранник попался понимающий, и быстро связался с кем нужно».

- В это время к нам неожиданно примчалось федеральное СМИ, - вспоминает Анна. - Они сняли этот короткий ролик, а буквально через минуту мне позвонили со станции. В сетях говорят, что все было подстроено, что я на камеру читала в телефоне подсказки. Но на самом деле в тот момент мне просто позвонило руководство и сообщило, что неожиданно нашлось место для нашего пациента в Муроме. Мы тут же помчались туда. По дороге «раздышали» больного, подняли давление, и в Муром его привезли уже в удовлетворительном состоянии, - объяснила Анна.

Сейчас мужчина продолжает лечиться. А бригада медиков вернулась во Владимир в половине четвертого утра.

Странные факты

Официальных комментариев власти региона по данному поводу пока не дают, однако наш источник в областной администрации на условиях анонимности сообщил, как видят эту ситуацию в «белом доме».

- В системе станции скорой медицинской помощи города Владимира и в других СМП по области существует некий протестный союз. Поэтому мы считаем, что акция могла быть спланирована: пациент оказался не из Владимирской области, да и непонятно, как фельдшер поставила ему диагноз о 40-процентном поражении легких (это было сказано уже после проведенного КТ — авт.). Насколько нам известно, пациент уже на следующий день сказал, что скоро выписывается. Все очень неоднозначно, как и скорость, с которой был записан этот ролик, - говорит собеседник из Белого дома.

По нашей информации, сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения обладминистрации, чтобы выяснить, откуда же так внезапно появилась съемочная группа федерального СМИ. Кстати, в «белом доме» уверяют, что никто специально не договаривался о койко-месте в Муроме — оно нашлось естественным образом. Зато теперь все главврачи, задействованные в этой ситуации, пишут объяснительные по поводу отказа в госпитализации тяжелого больного.

Кстати, другие сотрудники станции скорой Владимира уверяют, что эта ситуация — далеко не уникальный случай: в последние дни места в стационарах действительно снова становятся на вес золота. Всему виной пресловутый коронавирус.

UPD: В 17.40 администрация Владимирской области опубликовала официальный комментарий по этой истории. Публикуем его полностью без изменений и сокращений:

"16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области на Октябрьском проспекте, 21 во Владимире появился автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на COVID-19. На парковке перед административным зданием сопровождавшая пациента фельдшер дала интервью федеральному СМИ − МИЦ «Известия». По словам медработника, она привезла умирающего мужчину сюда, поскольку ни один из ковидных госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Далее по ходу интервью она сообщила, что нашлось место в госпитале в Муроме.

Об инциденте было доложено Губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил Департаменту здравоохранения и Департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании, соответствие слов фактам. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии.

По поручению Губернатора Департамент здравоохранения затребовал письменные объяснения с главных врачей учреждений здравоохранения, куда, по словам фельдшера, она обращалась, и от её работодателя − главного врача Станции скорой медицинской помощи г.Владимира. Проверяющие изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании областной администрации. Полученные данные, по их мнению, рождают целый ряд вопросов и к медикам, организовавшим акцию. Первый связан с тем, что камеры зафиксировали приезд автомобиля МИЦ «Известия» в 23:08, то есть менее чем через полчаса после появления автомобиля скорой медицинской помощи. Предельно оперативно для федерального телеканала, не имеющего штаба во Владимирской области.

Второй момент: по приезду к администрации из машины скорой помощи вышли три человека, предположительно вся бригада, то есть тяжёлый, по словам фельдшера, пациент мог быть оставлен медиками в автомобиле совершенно один.

Третий момент, который вызвал вопросы у участников проверки: уже получив подтверждение от муромского госпиталя о готовности принять пациента (об этом сама интервьюируемая говорит в кадре), вместо того чтобы экстренно доставить его в медучреждение, фельдшер продолжает давать интервью.

Ночью пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе Муромской городской больницы № 3. Как сообщила главный врач, пациент поступил на госпитализацию в тяжёлом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажнённым кислородом. Окончательный диагноз на данный момент не поставлен.

Об итогах проверки и о принятых решениях будет сообщено дополнительно".