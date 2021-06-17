Владимир Сипягин пообещал второй мост через Клязьму и введение регионального туристического «кешбэка»

Одного моста через Клязьму Владимиру уже не хватает. Фото: Александр УТКИН

16 июня глава 33 региона Владимир Сипягин встретился с журналистами. Тем, поднятых в беседе с губернатором, было немало. О наиболее насущных из них рассказываем в этом материале. Вот что Владимир Сипягин рассказал о…

Втором мосте через Клязьму и стадионе «Торпедо»

Для многих наших планов понадобятся инфраструктурные кредиты. Их выдают регионам с высоким качеством управления финансов. И наш регион соответствует этим условиям. Мы с коллегами составили предварительный список объектов, для строительства которых рассчитываем воспользоваться этими кредитами. Так, думаем о строительстве второго моста через Клязьму и о реконструкции стадиона «Торпедо». Да, есть те, кто говорят, а зачем нам это. Но реконструкция стадиону необходима.

О вице-губернаторах, их согласовании и деле Годунина

Кандидатуры своих вице-губернаторов я уже давно внес на согласование в Законодательное собрание. Уж не знаю, сколько там по процедуре у них есть времени для вынесения их на обсуждение. Но пока сроков по согласованию нам не называли.

Что касается моего заместителя Романа Годунина, то я не могу больше рассказать, чем Вадим Горожанинов (директор департамента безопасности выступил на экстренном брифинге по возбуждению уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина 26 мая – ред.). В дела следствия я вмешиваться не намерен. Скажу лишь, что наша внутренняя проверка продолжается. И ее результаты скоро будут объявлены*.

О бесплатных путевках в детские лагеря

Предыдущий год был для владимирских детей тяжелым. Дети, в принципе, не попали в детские лагеря. А ведь лагерь – это друзья, социализация. Поэтому, когда на федеральном уровне ввели программу детского туристический кешбэка (позволяет вернуть 50 процентов от стоимости путевки – Ред.), мы решили на региональном уровне компенсировать вторую половину стоимости путевки. Речь идет о всех лагерях и о сумме в 30 миллионов рублей. Не так много. Подробнее же о том, как компенсировать затраты на путевку надо будет узнавать уже в органах соцзащиты.

Владимир Сипягин. Фото: Алексей СУХОВ

При этом прямо на пресс-конференции выяснилось, что, во-первых, детские лагеря из Владимирской области не отображаются на Госуслугах, а, во-вторых, лагерь «Олимп» просто сократил смены и увеличил стоимость путевок. Владимир Сипягин обещал разобраться и сделать так, чтобы родители детей за путевки не платили.

О «варягах» в областной администрации

Слушайте, мир уже давно не делится по географическому принципу. Люди ездят по разным странам в поисках работы. И надо оценивать людей по профессиональным качествам, а не географической принадлежности. Вон, как правило, уголовные дела возбуждают на местных чиновников.

О северном объезде Владимира

Мне удалось договориться с Минтрансом о том, чтобы дорогу внесли в список федеральных объектов, которые получат финансирование. Но учитывая, что стоимость проекта северного объезда варьируется от 20 до 30 миллиардов рублей, очевидно до конца строительства М-12 вряд ли стоит ждать подвижек по строительству. Областная админитстрация готова взять на себя финансирование проектирования.

О размещении фотографий со второй половинкой в социальных сетях

Все те фотографии, что появляются на моих аккаунтах, сделаны на официальных мероприятиях. Я же не могу игнорировать свою второю половину. Но в целом я бы хотел оставить наши отношения «за скобками».

*вице-губернатора Романа Годунина подозревают в организации картельного сговора на торгах по строительству Рпенского проезда.