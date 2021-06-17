Во Владимире может исчезнуть улица Александра Невского, а мост к ДТЮ стал Пушкарским

Мост к ДТЮ получил название Пушкарский. Фото: Полина Немчинова

Городская топонимическая комиссия, заседание которой состоялось в июне, подарила городу новые названия мостов. Ранее безымянный мост на улицу Верхняя Дуброва, ведущий в промзону, ожидаемо стал Мостостроевским мостом. Мост через реку Лыбедь от улицы Мира в сторону ДТЮ, который сейчас ремонтируют, наречен Пушкарским, мост на Октябрьском проспекте над Лыбедской магистралью теперь называется Стрелецким, мост на улице Большой Нижегородской через реку Рпень у завода «Автоприбор» стал Рпенским мостом. Также мост на улице Большой Московской от Соборной площади в сторону Золотых ворот получил название Мономахов мост, а мост через реку Клязьма от улицы Муромской к Судогодскому шоссе стал Муромским мостом. Это решение члены топонимической комиссии приняли единогласно, а вот с названием моста в Манежном тупике возникли вопросы. В итоге он стал Троицким мостом: семеро проголосовали за, четверо – против, трое – воздержались.

Кроме того, теперь в Добром может исчезнуть улица Александра Невского, на которой всего два дома. Председатель Совета старейшин города Владимира Александр Акимов предложил ликвидировать эту улицу, поскольку у нее нет перспектив развития, а расположенные на ней два дома можно переадресовать по соседним улицам – Комиссарова и Красносельская. При этом имя Александра Невского из городских названий не пропадет – его хотят дать другому значимому объекту города Владимира, например, строящемуся мосту через реку Рпень на Рпенском проезде. Теперь администрации Фрунзенского района города Владимира надо связаться с собственниками домов, расположенных на улице Александра Невского для решения вопроса об их переадресации.

А вот улицы или сквера с названием «Артек» во Владимире не появится – топонимики отклонили это предложение, посчитав, что такое название никак напрямую не связано с Владимиром. Также не появится в областной столице и улица, названная в честь атеистов, – так предлагали назвать одну из новых улиц города. Но топонимическая комиссия посчитала, что «присвоение данного наименования улицам города Владимира в настоящее время нецелесообразно».

Не одобрили специалисты и идею переименовать остановку «Рокадная», расположенную на пересечении улиц Полины Осипенко и Рокадной дороги, на наименование «Рокадная, производственный комплекс «АБИ». С таким предложением выступил генеральный директор АО «АБИ Продакт». А вот одну из остановок «Сады на Добросельской», видимо, переименуют – рабочая группа должна сформировать предложения по новому названию остановки.