Во Владимирской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 июня глава Владимирской области Владимир Сипягин дал очередную пресс-конференцию. И хотя самым популярным вопросом к губернатору стал вопрос о его возможном участии в выборах в Госдуму, по актуальности главной темой стала «третья волна» коронавируса.

Еще один пункт вакцинации откроют в «Ленте»

Собственно говоря, вопрос про коронавирус был одним из первых на пресс-конференции, если не считать обсуждение Романа Годунина, но об этом позже. И Сипягина спросили, готова ли область к «третьей волне».

- Готовность к повышению заболеваемости у нас есть, - ответил губернатор. – Это касается и числа коек, и маршрутизации пациентов, и лекарств. Однако я бы хотел призвать людей к вакцинации. Без нее мы не сможем справиться с эпидемией.

На это главе региона тут же заметили, что неплохо было бы сделать вакцинацию удобнее. И в пример привели Москву, где привиться от коронавируса можно чуть ли не в каждом торговом в центре.

- А у нас даже в «Глобусе» пункт вакцинации работает лишь в будние дни с 9 до 12. Кто из работающего населения сможет там привиться в такое время? – спросил журналисты.

На это Владимир Сипягин сказал, что в области и так уже действует 170 мест, где можно сделать прививку от Covid-19, в том числе 18 мобильных пунктов вакцинации.

- Да, время, может быть, не самое удобное, - добавил Владимир Сипягин. – Но нужно понимать, что врачи, которые там работают, занимаются также основной деятельностью в своих больницах. Поэтому целый день посвящать работе в подобном пункте не могут. Однако мы продолжим расширять возможности населения для вакцинации. Например, в скором времени похожий пункт должен появиться в «Ленте».

«Я привьюсь завтра»

При этом активно ведутся разговоры об обязательности вакцинации. Тем более, что примеры уже есть – в Москве без прививки от коронавируса теперь нельзя работать в сфере услуг. Однако во Владимирской области, по уверениям Владимира Сипягина, обязательная вакцинация не планируется.

Владимир Сипягин. Фото: Алексей СУХОВ

- Мое мнение, она должна быть добровольной, - уверен глава 33 региона. – Более того, я уверен, что даже в сфере услуг и развлечений вакцинация не должна быть обязательной. О том, чтобы сотрудники были привиты, должен думать предприниматель, работающий в этой отрасли. И если он не сумел убедить своих работников сделать прививку, то пусть не удивляется потом, если в период ужесточения ограничений, предприятие будет закрыто.

При этом областные власти готовы поощрять тех, кто добивается хороших цифр по вакцинации. Речь идет о возможной грантовой поддержке тех муниципалитетов, где уровень вакцинации выше, чем в других районах области.

- Плюс я вполне допускаю возможность введения дополнительного выходного, или отгула для бюджетников, - добавил Владимир Сипягин.

Кстати, сам глава региона до сих пор не привился. Как он сказал, он не мог этого сделать раньше, так как у него были медицинские противопоказания.

- Но завтра (17 июня – Авт.) я обязательно привьюсь, - пообещал губернатор. – Уже договорился с врачами о вакцинации.

P.S.: О других темах пресс-конференции главы Владимирской области читайте в самое ближайшее время.