Суд запретил строительство пяти многоэтажек около парка «Дружба»

Микрорайон "Вышка" сейчас активно застраивается. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Неожиданное продолжение получила история со строительством многоэтажек в окрестностях микрорайона «совхоз «Вышка», которые сейчас активно застраиваются. Около парка должны были возвести еще пять многоэтажек. Разрешение на их строительство ООО «Альфа-Инвест» еще 29 июня 2018 года выдал департамент строительства и архитектуры областной администрации. Согласно разрешению, на улице Нижняя Дуброва должны были возвести пять корпусов многоэтажек с гаражом-стоянкой и со встроенными-пристроенными нежилыми помещениям.

С таким решением не согласилась мэрия, которая и подала в суд, узнав о нарушениях после обращения неравнодушного горожанина в управление архитектуры и строительства. Как оказалось, разрешение на строительство выдали с несколькими нарушениями, в частности, не был предоставлен проекта планировки территории, зато были нарушены градостроительные нормативы действующего законодательства.

Как посчитал суд, при выдаче разрешения на строительство не учтены «обеспеченность жизнедеятельности граждан, проживающих в указанном микрорайоне, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры». Кроме того, плотность застройки была выше максимально допустимой: общая площадь квартир составила 54 854,83 квадратных метров на участке 26 885 «квадратов», при этом по правилам общая площадь квартир не может превышать 45 568,64 квадратных метров. При этом дворы катастрофически урезали – их площадь оказалась более чем в два раза меньше допустимой. А по городским нормативам градостроительного проектирования для многоквартирного дома общей площадью квартир почти 55 тысяч «квадратов» и общей площадью встроенных помещений 1 679,38 квадратных метров, площадь придомовой территории должна составлять не менее 65 297,01 «квадратов». Однако ее размер составлял всего 26 885 квадратных метров, при этом во дворах не предусматривались не площадки для выгула собак, ни даже зеленые территории. Кстати, проект не был согласован с сетевыми организациями, хотя часть участка, на котором планировалось строить, частично находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии электропередачи. В итоге Арбитражный суд Владимирской области отменил разрешение на строительство высоток на Нижней Дуброве, но у компании есть месяц, чтобы обжаловать его в вышестоящей инстанции.