Новый генплан Владимира обойдется в восемь с лишним миллионов рублей

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Областная администрация разместила аукцион для желающих создать новый генплан областной столицы. На него планируется выделить восемь миллионов рублей – вдвое больше, чем выделялось на подготовку действующей версии генплана, и вчетверо больше, чем на нее потратили. Большую часть из этих средств – 5,3 миллиона рублей – заплатит область, а 2,7 миллионов рублей – город, причем большую часть денег выделят уже в этом году – пять миллионов (3 800 000 рублей даст область, 1 200 000 рублей – городская казна), а оставшуюся часть выделят в следующем году. Победителя аукциона выберут 22 июня, подать заявки можно до 18 числа.

Владимир ждет реновация

Выполнить разработку генплана должны в два этапа. Первый закончится 15 декабря этого года, второй – 15 декабря 2022. Также предусмотрены промежуточные этапы: до 18 октября этого года разработчикам предстоит предоставить материалы по обоснованию проекта генплана, а в срок до 15 ноября – уже сам прообраз будущего генплана (утверждаемую часть).

Проект генплана муниципального образования города Владимира охватывает 32,9 тысячи гектаров и восемнадцать населенных пунктов, где в общей сложности сейчас живет 354 780 человек.

Реализовывать новый генплан, который определит, как будет развиваться Владимир в ближайшие двадцать лет, тоже будут в два этапа: рассчитанный до 2031 года и до 2041 года. Перед проектировщиками поставят несколько задач, решение которых им предстоит найти в генплане. Например, нужно будет предусмотреть парковки – как временные для туристов, так и постоянные – из расчета 440 легковых автомобилей на 1000 жителей. Также разработчикам генплана предстоит определить комплексное развитие уже застроенных территорий – то есть их реновацию. К этим территориям, расположенным в зонах высокой градостроительной ценности, отнесли кварталы:

1. Малоэтажной жилой застройки.

2. Жилой застройки 40-50-х годов прошлого века.

3. Многоквартирной жилой застройки первых массовых серий жилых домов 60-70-х годов

4. Перечень промышленных территорий, определяемых для перепрофилирования или изменения их функционального назначения.

5. Перечень территорий, занятых объектами МО, УФСИН, МВД (воинские части, полигоны, тюрьмы, режимные объекты, аэропорт и т.д.) определяемых к выносу за пределы границ населенных пунктов с последующим изменением их функционального назначения.

Газификация через 20 лет

Также в новом генплане должны предусмотреть строительство новых транспортных магистралей и реконструкцию существующих дорог с расширением проезжей части для увеличения пропускной способности улиц, устройство разноуровневых автомобильных развязок, размещение «перехватывающих» автостоянок, пересадочных узлов и территории для размещения автотранспортных предприятий. Кроме того, предполагается, что до 2041 года во все дома во Владимире проведут газ.

Как обычно, согласовывать новый генплан придется с несколькими министерствами – культуры и экономического развития, администрацией Владимирской области, в том числе Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, и администрациями Суздальского, Камешковского, Судогодского и Собинского районов, с которыми граничит Владимир. Кстати, действующий генплан, утвержденный в 2019 году, так и не был толком согласован, к нему имелись многочисленные претензии, как у профильных организаций, так и у жителей.