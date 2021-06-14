Во Владимирской области пятнистого оленя можно встретить только в трех районах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госохотинспекция подсчитала, сколько копытных животных водится во владимирских лесах в этом году. Оказалось, в регионе значительно сократилось число пятнистых оленей. Если в 2019 году их насчитывали 940 (а в 2015 – 2001 особь), то в 2021 году их в регионе осталось всего 557. Это минимальное количество за последние 13 лет. До этого минимумом считалось 730 пятнистых оленей – столько было в 2016 году.

Кстати, традиционно этих животных встречали в области в трех районах – Камешковском, Собинском и Суздальском, причем в последнем их обитало больше всего. В последние годы – в 2018 и 2019 – их замечали и в Судогодском районе. Но в 2021 году они оттуда ушли. Сейчас в Камешковском районе осталось 29 таких оленей, в Собинском – 123, в Суздальском – 405.

Зато благородных оленей в области стало больше. Если в 2019 году их насчитали 1401, то в 2020 году их оказалось уже 2040. Это исторический максимум за последние тринадцать лет. Как и раньше, благородные олени преимущественно обитают в шести районах – Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском. В этом году одного их собрата заметили на границе Собинского и Суздальского районов. Как и прежде, больше всего благородных оленей встречается в Петушинском районе – 662, на втором месте Кольчугинский – 417.

Заметно выросло и число лосей: с 8167 особей в 2019 году до 13690 – в 2021. Это максимальное число лосей, которых насчитали в регионе за последние 13 лет. До этого максимум регистрировали в 2021 году – 12630. А вот меньше всего лосей в области было в 2018 году – 6530. Встретить лосей можно в каждом районе региона. Традиционно их излюбленное место обитания – Вязниковский район, в этом году там их обитает 2114 особей. Немногим меньше – 1807 – их в Юрьев-Польском районе, 1330 – в Петушинском. А вот меньше всего лосей в Судогодском и Муромском районах – 190 и 122 особи.

Еще одна радость для охотников – численность кабанов в области тоже заметно подросла – с 992 штук в 2019 году до 2420 – в 2021. Правда, это далеко не самое большое их число – в 2011 году их насчитывали 13170, а в 2012 – 14 184. Потом их количество уменьшалось, пока в 2019 году не достигла минимума за последние 13 лет наблюдений. Как и в предыдущие годы, легче всего встретить кабана в Гусь-Хрустальном районе, Юрьев-Польском и Собинском районах – там обитают 540, 336 и 310 кабанов соответственно. Увеличилось их число и в Александровском районе – 285. А вот меньше всего диких свиней в Камешковском, Муромском и Ковровском районе – от 15 до 20. Кстати, специалисты считают, что увеличение численности диких животных связано с пандемией – прошлый год освободил леса от охотников.