В День России владимирцев научат играть на ложках и покажут военную технику

. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

12 июня отмечается День России. Праздник может и не такой масштабный, как, например, Новый год, но развлекательную программу для горожан каждый год готовят исправно.

«Комсомолка» подобрала развлечения на любой вкус и возраст. Отдыхайте и узнавайте новое!

Запуск шаров и конкурс рисунков

В 11 часов праздник «Широка страна моя родная» начнется в парке «Дружба». Юные гости парка смогут принять участие в играх и конкурсе детского рисунка «Я люблю Россию». На площадке катка состоится бесплатный урок по катанию на роликовых коньках и фигурном вождении велосипеда. В зоне Wi-Fi состоится открытие площадки - читающий летний шатер. В 12 часов начнется большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов. Кульминация праздника станет запуск шаров цвета российского триколора. В 17 часов на площадке катка посетителей парка ждет специальная танцевальная программа «Русские хиты».

Интеллектуальная битва и водный экстрим

В 12 часов гостей ждут в Загородном парке. На главной сцене прозвучат песни о России в исполнении местных артистов. В 13 часов все желающие смогут принять участие в интеллектуальной битве «Я Россию знаю». Самые эрудированные участники получат фирменные призы от парка и партнеров.

Еще одним событием дня станет спортивный тест-драйв «РашнВэйк», который пройдет на озере «Мелкое». Всех любителей экстремальных видов спорта и ярких водных зрелищ ждут на площадке от Яркопарк33. Также все желающие смогут посетить шуточную и гостеприимную Деревню Дуралеевку, сделать яркие фото с игровыми объектами, отдохнуть в «деревенском отеле». Всех увлеченных творчеством ждут на большом летнем пленэре «Моя Россия». Написать картину можно будет не только на холсте, но и на собственном теле на мастер-классе по боди-арту «Гжель».

Выставка ремесел

В 12 часов на сцене Центрального парка состоится концертная программа с участием «Школы Мюзикла», студии музыкального образования и воспитания «Ювента» Дворца детского (юношеского) творчества, вокальной студии «Merry Brave», детского ансамбля «Усладики» и других талантливых коллективов.

Продолжением программы в 16.15 станет конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!», по итогам которого авторы лучших работ получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка. С 12 до 17 часов на фонтанной площади развернется большая выставка ремесел, где гости парка смогут принять участие в тематических мастер-классах и полюбоваться творческими работами мастеров прикладного искусства из Нижнего Новгорода, Иваново, Кольчугино, Мурома, Вязников и Владимира. В 16.55 кульминацией праздника станет яркий танцевальный флешмоб «Страна счастья», а закончится субботний вечер по традиции ретро-танцами, которые пройдут на фонтанной площади с 17 до 19 часов.

Играем на ложках на Георгиевской

12 июня свой день рождения празднует «Музей ложки». Поздравить его приедет Ансамбль русских народных инструментов «Ложкари» из Костромы. В программе не только выступление артистов, но и мастер-класс по игре на ложках. «Музей ложки» подготовил для всех желающих беспроигрышную лотерею с интересными подарками. Начало в 12 часов.

С 11 до 16 часов пройдет выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, торжественное открытие экспозиции "Дома народных мастеров им. Е.Н. Масловой" и концерт ведущих ансамблей Владимирской области.

Полевая кухня и выставка техники

Будет праздник и в будущем военно-патриотическом сквере, который благоустраивают на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Там ожидается высадка 60 деревьев, большой концерт, полевая кухня, выставленная военная техника и показательные выступления военных. Праздничная программа начнется в 10 часов.

Сказки из чемодана

В центре современной культуры «Флигель» (улица Девическая, 8) в 12.30 даст представление домашний театр Ирины Пономаревой «Сказки из чемодана». Перед зрителями выступит настольный барочный театр марионеток. На сцене покажут сказку «Лесная дева». Это чешская народная сказка о том, как горячо любимые дела приносят удачу, богатство и радость. Главная героиня — девочка по имени Бетушка — всю сказку танцует с веретеном, а сказочный сюжет закручивается также, как нить, спряденная Бетушкой во время танца. На встрече ждет не только сама сказка, но и творческая мастерская по созданию корон лесных духов, танцы под звуки скрипки. Цена билета — 900 рублей (взрослый+ребенок).

13 июня в 12.30 здесь пройдет прядильный мастер-класс. На нем владимирцы освоят полный процесс подготовки к прядению и создадут свою первую пряжу. Все инструменты и иллюстрации для работы участники получат на мастер-классе. Дополнительно можно принести образцы волокон. Мастер-класс рассчитан на взрослую аудиторию от 16 лет. Продолжительность мастер-класса 3 часа. Цена — 2500 рублей.